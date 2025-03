Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 17.03.2025

Michał Dworczyk: "Przesłuchanie mogło być dla Pani Skrzypek bardzo trudnym przeżyciem"

Eurodeputowany PiS mówił o śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej dyrektorki biura Jarosława Kaczyńskiego. Kobieta zmarła w sobotę, a w środę była przesłuchiwana w prokuraturze. - O ile dla osoby zdrowej nie jest to jakiś większy problem, ale dla osoby chorej, nie przyzwyczajonej do tego typu sytuacji, której odmawia się obecności pełnomocnika jest to bez wątpienia bardzo trudne przeżycie - mówił w "Sednie Sprawy"