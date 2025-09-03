Mentzen wpadł w złość. Prawie krzyczał bez litości dla PiS i PO

- Mentzen ostro skrytykował PiS i Platformę w nagraniu na X.
- Przypomniał, że Morawiecki najpierw podniósł składkę zdrowotną, a później twierdził, że to dobra reforma.
- Wytknął hipokryzję PO, która krytykowała PiS, a następnie zagłosowała przeciw obniżce składki.
- Cytat Mentzena: „Jak widzicie oni są siebie warci”.
- Konfederacja stawia na prosty przekaz: „Podatki powinny być niskie i proste”.
Mentzen wyciąga Morawieckiemu sprzeczności
Polityk Konfederacji przypomniał, że w ramach Nowego Ładu rząd Mateusza Morawieckiego podniósł składkę zdrowotną. Wtedy Platforma Obywatelska ostro to krytykowała. Gdy PiS próbował wycofać się z reformy i zaproponował obniżkę składki, PO zagłosowała przeciw.
„Pewnie pamiętacie jak rząd Mateusza Morawieckiego podniósł składkę zdrowotną w ramach Nowego Ładu” – zaczął polityk.
Od razu zwrócił uwagę, że wówczas największym krytykiem nowych przepisów była Platforma Obywatelska. „Wtedy Platforma Obywatelska to krytykowała” – przypomniał Mentzen.
„PiSowi się odmieniło, a PO zagłosowała przeciw”
Lider Konfederacji podkreślił, że gdy sytuacja polityczna się zmieniła, zmieniło się także podejście samego PiS.
„Następnie władza się zmieniła, PiSowi się odmieniło i złożył projekt ustawy cofający reformę Nowego Ładu i obniżający składkę zdrowotną” – wyliczał.
Co wówczas zrobiła Platforma? Mentzen nie zostawił na niej suchej nitki. „I co wtedy zrobiła Platforma Obywatelska? Zagłosowała przeciw” – wskazał.
Morawiecki zmienia zdanie
Na tym jednak polityczne sprzeczności się nie kończą. Mentzen zauważył, że sam były premier nie potrafi utrzymać jednolitego stanowiska.
„A teraz znowu się zmieniło i Mateusz Morawiecki zaczął mówić, że to była jednak dobra reforma i składkę zdrowotną należało podnieść” – komentował.
Dla lidera Konfederacji to najlepszy dowód na brak spójności w polityce dwóch największych partii.
„Jak widzicie oni są siebie warci”
Mentzen nie gryzł się w język. Wprost zestawił ze sobą działania PiS i PO, sugerując, że nie ma między nimi większej różnicy.
„Jak widzicie oni są siebie warci. Zarówno PiS jak i Platforma chcą tylko podnosić składki, podnosić podatki, komplikować nasze prawo podatkowe” – mówił.
W jego ocenie zarówno Morawiecki, jak i politycy PO, choć na co dzień walczą ze sobą w ostrych sporach, w kluczowych kwestiach mają ten sam cel: więcej pieniędzy w budżecie kosztem obywateli.
„Podatki powinny być niskie i proste”
Na koniec Mentzen wyraźnie zaznaczył, jakie są jego priorytety i postulaty wyborcze Konfederacji.
„A podatki powinny być niskie i proste, ale ani PiS, ani Platforma do tego nie doprowadzą” – skwitował.
