Mentzen wpadł w złość. Prawie krzyczał bez litości dla PiS i PO

Weronika Fakhriddinova
2025-09-03 15:57

Sławomir Mentzen w najnowszym wpisie na platformie X ostro uderzył w największe partie. W kilku zdaniach wypunktował hipokryzję PiS i PO w sprawie składki zdrowotnej. „Oni są siebie warci” – grzmi lider Konfederacji i dodaje, że zarówno Platforma, jak i Prawo i Sprawiedliwość mają jeden cel: podnosić podatki.

Mentzen wyciąga Morawieckiemu sprzeczności

Polityk Konfederacji przypomniał, że w ramach Nowego Ładu rząd Mateusza Morawieckiego podniósł składkę zdrowotną. Wtedy Platforma Obywatelska ostro to krytykowała. Gdy PiS próbował wycofać się z reformy i zaproponował obniżkę składki, PO zagłosowała przeciw.

„Pewnie pamiętacie jak rząd Mateusza Morawieckiego podniósł składkę zdrowotną w ramach Nowego Ładu” – zaczął polityk.

Od razu zwrócił uwagę, że wówczas największym krytykiem nowych przepisów była Platforma Obywatelska. „Wtedy Platforma Obywatelska to krytykowała” – przypomniał Mentzen.

„PiSowi się odmieniło, a PO zagłosowała przeciw”

Lider Konfederacji podkreślił, że gdy sytuacja polityczna się zmieniła, zmieniło się także podejście samego PiS.

„Następnie władza się zmieniła, PiSowi się odmieniło i złożył projekt ustawy cofający reformę Nowego Ładu i obniżający składkę zdrowotną” – wyliczał.

Co wówczas zrobiła Platforma? Mentzen nie zostawił na niej suchej nitki. „I co wtedy zrobiła Platforma Obywatelska? Zagłosowała przeciw” – wskazał.

Morawiecki zmienia zdanie

Na tym jednak polityczne sprzeczności się nie kończą. Mentzen zauważył, że sam były premier nie potrafi utrzymać jednolitego stanowiska. 

„A teraz znowu się zmieniło i Mateusz Morawiecki zaczął mówić, że to była jednak dobra reforma i składkę zdrowotną należało podnieść” – komentował.

Dla lidera Konfederacji to najlepszy dowód na brak spójności w polityce dwóch największych partii.

„Jak widzicie oni są siebie warci”

Mentzen nie gryzł się w język. Wprost zestawił ze sobą działania PiS i PO, sugerując, że nie ma między nimi większej różnicy.

„Jak widzicie oni są siebie warci. Zarówno PiS jak i Platforma chcą tylko podnosić składki, podnosić podatki, komplikować nasze prawo podatkowe” – mówił.

W jego ocenie zarówno Morawiecki, jak i politycy PO, choć na co dzień walczą ze sobą w ostrych sporach, w kluczowych kwestiach mają ten sam cel: więcej pieniędzy w budżecie kosztem obywateli.

„Podatki powinny być niskie i proste”

Na koniec Mentzen wyraźnie zaznaczył, jakie są jego priorytety i postulaty wyborcze Konfederacji.

„A podatki powinny być niskie i proste, ale ani PiS, ani Platforma do tego nie doprowadzą” – skwitował.

