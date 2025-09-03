Mentzen wpadł w złość. Prawie krzyczał bez litości dla PiS i PO

Mentzen ostro skrytykował PiS i Platformę w nagraniu na X.

Przypomniał, że Morawiecki najpierw podniósł składkę zdrowotną, a później twierdził, że to dobra reforma.

Wytknął hipokryzję PO, która krytykowała PiS, a następnie zagłosowała przeciw obniżce składki.

Cytat Mentzena: „Jak widzicie oni są siebie warci”.

Konfederacja stawia na prosty przekaz: „Podatki powinny być niskie i proste”.

Mentzen wyciąga Morawieckiemu sprzeczności

Polityk Konfederacji przypomniał, że w ramach Nowego Ładu rząd Mateusza Morawieckiego podniósł składkę zdrowotną. Wtedy Platforma Obywatelska ostro to krytykowała. Gdy PiS próbował wycofać się z reformy i zaproponował obniżkę składki, PO zagłosowała przeciw.

„Pewnie pamiętacie jak rząd Mateusza Morawieckiego podniósł składkę zdrowotną w ramach Nowego Ładu” – zaczął polityk. Od razu zwrócił uwagę, że wówczas największym krytykiem nowych przepisów była Platforma Obywatelska. „Wtedy Platforma Obywatelska to krytykowała” – przypomniał Mentzen.

„PiSowi się odmieniło, a PO zagłosowała przeciw”

Lider Konfederacji podkreślił, że gdy sytuacja polityczna się zmieniła, zmieniło się także podejście samego PiS.

„Następnie władza się zmieniła, PiSowi się odmieniło i złożył projekt ustawy cofający reformę Nowego Ładu i obniżający składkę zdrowotną” – wyliczał. Co wówczas zrobiła Platforma? Mentzen nie zostawił na niej suchej nitki. „I co wtedy zrobiła Platforma Obywatelska? Zagłosowała przeciw” – wskazał.

Morawiecki zmienia zdanie

Na tym jednak polityczne sprzeczności się nie kończą. Mentzen zauważył, że sam były premier nie potrafi utrzymać jednolitego stanowiska.

„A teraz znowu się zmieniło i Mateusz Morawiecki zaczął mówić, że to była jednak dobra reforma i składkę zdrowotną należało podnieść” – komentował.

Dla lidera Konfederacji to najlepszy dowód na brak spójności w polityce dwóch największych partii.

„Jak widzicie oni są siebie warci”

Mentzen nie gryzł się w język. Wprost zestawił ze sobą działania PiS i PO, sugerując, że nie ma między nimi większej różnicy.

„Jak widzicie oni są siebie warci. Zarówno PiS jak i Platforma chcą tylko podnosić składki, podnosić podatki, komplikować nasze prawo podatkowe” – mówił.

W jego ocenie zarówno Morawiecki, jak i politycy PO, choć na co dzień walczą ze sobą w ostrych sporach, w kluczowych kwestiach mają ten sam cel: więcej pieniędzy w budżecie kosztem obywateli.

„Podatki powinny być niskie i proste”

Na koniec Mentzen wyraźnie zaznaczył, jakie są jego priorytety i postulaty wyborcze Konfederacji.

„A podatki powinny być niskie i proste, ale ani PiS, ani Platforma do tego nie doprowadzą” – skwitował.

