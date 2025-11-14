Ludzie patrzyli tylko na nich. Prezydent i syn w wyjątkowym momencie

Na zdjęciach z meczu widać prezydenta z młodszym synem.

Świadkowie mówią o „bardzo ciepłej i bliskiej relacji”.

Kibice skandowali nazwisko prezydenta.

W stronę Tuska poleciały wulgarne okrzyki.

Stadion był wypełniony do ostatniego miejsca.

Rodzinny moment na Narodowym. „Wyglądali na szczerze szczęśliwych”

Jak wynika ze zdjęć z loży VIP, które przekazano naszej redakcji, prezydent Karol Nawrocki pojawił się na meczu ze swoim młodszym synem.

Ojciec i syn stali blisko siebie, rozmawiali i komentowali grę z wielkim entuzjazmem. Według osób z trybun, które siedziały niedaleko, obaj wyglądali na „szczerze zadowolonych” i „bardzo bliskich”.

100 dni prezydenta Karola Nawrockiego. Nie tylko weta i wizyta w USA, ale też kebab z młodzieżą i powitanie przez okno

„To był po prostu fajny, rodzinny moment. Uśmiechnięci, wciągnięci w mecz, reagowali tak samo na akcje reprezentacji” – usłyszeliśmy od jednego z kibiców.

Ta scena, uchwycona na zdjęciach, wyróżniała się pozytywną, zwyczajnie ludzką emocją, która rzadko przebija się w politycznych kontekstach.

Kibice skandowali nazwisko prezydenta

Trybuny kilka razy wykrzyczały nazwisko prezydenta. Okrzyki niosły się po sektorach, a kibice podnosili w górę biało-czerwone flagi.

Jak mówią świadkowie, młodszemu synowi prezydenta wyraźnie udzielała się ta atmosfera, reagował z uśmiechem i emocjami typowymi dla pełnego stadionu.

Wzruszająca scena wieczoru: ojciec i syn razem na meczu

Według osób, które obserwowały lożę VIP, najbardziej poruszający moment przyszedł po jednej z sytuacji bramkowych. Prezydent i jego syn jednocześnie wybuchnęli śmiechem i przybili sobie „żółwika”.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki na meczu Polska - Holandia

ARESZT DLA ZIOBRY? CO ZROBI PREZYDENT? RIGAMONTI I ŻÓŁCIAK KOMENTUJĄ | BIEDRZYCKA EXPRESSEM Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.