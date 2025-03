i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS

Tajemnicza decyzja

Mentzen rezygnuje! „Nie mam czasu” . Czy to cała prawda?

Sławomir Mentzen chcąc wyprzedzić potencjalne spekulacje, ogłosił na X (dawniej Twitter), że nie wszedł do nowej Rady Liderów Konfederacji i była to jego w pełni świadoma decyzja. Zapewnił, że to on sam zrezygnował z kandydowania. Jaki był tego powód?