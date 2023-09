Mentzen chce wprowadzić niemiecki system kas chorych

Jak nie ma słońca i wiatru to nie ma prądu

Dalej polityk, przekonywał że nie można się opierać wyłącznie na OZE bo "jak nie ma słońca czy wiatru to nie ma prądu". Dlatego należy wspierać energetykę jądrową zwłaszcza budowę SMR - małych, modułowych elektrowni jądrowych. Mentzen uważa, że z węgla trzeba wycofywać się jak najpóźniej. Poseł też zaapelował o deregulację rynku energetycznego, żeby można było samemu sobie produkować ten prąd. "Im więcej źródeł energii tym dla Polski będzie lepiej" - skonkludował.

Polityk również odniósł się do bezpieczeństwa żywnościowego. Jego zdaniem należy zadbać o to żeby polska żywność była produkowana na miejscu. "Nieuczciwa konkurencja z Ukrainy musi zostać zatrzymana, niezależnie od tego co mysli na ten temat ukraiński rzad i UE - nas to nie interesuje -stwierdził polityk, i dodał, że należy doprowadzić do jak największej swobody działalności rolnej i nie wprowadzać najróżniejszych ograniczeń w produkcji - stwierdził Mentzen.

Jego zdaniem należy skończyć ze zwalczaniem edukacji domowej. "Widzimy skok zainteresowania edukacją domową co niepokoi urzędników, jak to oni mówią dzieci uciekają im z systemu i tracą wpływ na możliwość robienia im "wody z mózgu""-powiedzial polityk przy czym dodał, że edukacja domowa nie ma idei ani lewicowych ani konserwatywnych, ani prawicowych. Każdy rodzic ma prawo uczyć swoje dzieci w domu jak tylko żywnie się mu podoba- stwierdził Mentzen.

Jak podsumował nasz program sprowadza się do tego by politycy i urzędnicy nie wtrącali się w życie Polaków. Żeby lekarze zajęli się leczeniem, nauczyciele- nauczaniem, a budowlańcy- budowaniem, a nie papierkami, podatkami, koncesjami. (...) Jeżeli powstrzymamy to rozdawnictwo to każdego Polaka będzie stać na dom, grilla, dwa samochody i wakacje - podsumował Mentzen.

