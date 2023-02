Mateusz Morawiecki zadecydował. Dokapitalizuje fabrykę Krabów i Raków

Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd tworzy nowy i potężny potencjał produkcji w Polsce. - Po pierwsze dokapitalizujemy, dajemy kapitał z budżetu państwa polskiego do polskich fabryk, do polskich zakładów produkcji – mówił. Zdaniem premiera jest to możliwe dzięki naprawionemu budżetowi i silnym finansom publicznym. - Już podjąłem decyzję o dokapitalizowaniu całego konsorcjum Huta Stalowa Wola w wysokości 600 mln zł, to jest pierwsza transza, pierwsza rata można powiedzieć – oznajmił szef rządu. Zdradził też szczegóły kolejnego wsparcia. - To będzie 1 mld 200 mln zł nie tylko tutaj w Stalowej Woli, ale także np. 100 mln zł na dokapitalizowanie Autosanu na Podkarpaciu po to, aby można było produkować niszczyciele czołgów – powiedział Mateusz Morawiecki. Warto zaznaczyć, że Huta Stalowa Wola S.A. jest jednym z największych polskich zakładów przemysłu zbrojeniowego. To tam produkuje się armatohaubice Krab czy samobieżne moździerze Rak oraz wiele innych sprzętów.

Sonda Jak oceniasz Mateusza Morawieckiego jako premiera? Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle

Podjąłem decyzję o zwiększeniu zdolności produkcyjnych Huty Stalowa Wola. I transza – 600 mln zł, II transza – 1,2 mld zł. Silny budżet to silna polska armia. pic.twitter.com/dY6x3h2v7p— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 15, 2023