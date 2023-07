Mateusz Morawiecki powiedział, czym PiS różni się od Tuska. Mocne słowa.

Mateusz Morawiecki postawił na nieco mniej oficjalny wizerunek i wystąpił bez marynarki czy krawata, choć tematy, które poruszał, zdecydowanie były poważne. Zapewnił między innymi, że PiS utrzyma wszystkie programy socjalne i podkreślił, że myśląc o przyszłości trzeba pamiętać o przeszłości.

- Dwa miliony ludzi na bezrobociu, jeszcze 10 lat temu tak było. Ponad dwa miliony ludzi na umowach śmieciowych, młodzi ludzie w szczególności, na umowach za 4-5 złotych za godzinę. Ponad dwa miliony ludzi na emigracji. Warto mieć to w pamięci, bo taka polityka nie może więcej wrócić do Polski – mówił premier.

Szef rządu poruszył także temat świadczenia 500 plus, które niebawem zamieni się w program 800 plus Jak stwierdził, właśnie dzięki pieniądzom z tego źródła wiele osób mogło pozwolić sobie na wyjazd nad morze czy zakup dodatkowych zajęć dla swoich dzieci.

- Bardzo wiele polskich rodzin nie było na to wcześniej stać. Teraz ludzie się już do tego przyzwyczaili i bardzo dobrze, bo tak długo jak będzie Prawo i Sprawiedliwość rządziło, tak długo będziemy utrzymywali nasze wszystkie programy społeczne – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Przy okazji premier wbił szpilę liderowi PO, który według niego, dba jedynie o swoje dobro, a nie dobro wszystkich Polaków. - Pamiętajcie o tym, żeby zawsze pokazywać ten kontrast, tę różnicę. Zobaczcie, że pan Tusk nie ma nic praktycznie do powiedzenia. Wiecie, jaka jest różnica między nami a nim? My chcemy, aby w Polsce było życie jak na Zachodzie, ale bez problemów jak na Zachodzie. A on chce, żeby on sam żył jak Zachodzie, w zamian za to, że do nas przyciągnie problemy Zachodu – stwierdził w Tychach premier.

Sonda Jak oceniasz Mateusza Morawieckiego? Dobrze Źle Nie mam zdania

Premier @MorawieckiM podczas pikniku #Rodzina800Plus w #Tychy: Bardzo mi miło, że jestem tutaj w przepięknych Tychach. Bardzo dziękuje za to, że jesteście tutaj, za Wasze uśmiechy w ten piękny wakacyjny weekend. To daje ogromną energię do działania. pic.twitter.com/gX0inNkjKr— Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 29, 2023