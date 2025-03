Matecki trafi do aresztu? Decyzja w tej sprawie po godzinie 15

Wkrótce decyzja w sprawie aresztu

Poseł PiS Dariusz Matecki został w sobotę, przed godz. 9 przywieziony do sądu rejonowego Warszawa-Mokotów. - Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu już wpłynął. Idę się z nim zapoznać. Posiedzenie sądu w tej sprawie z pewnością potrwa kilka godzin - mówił rano adwokat Mateckiego. Posiedzenie dobiegło końca. Teraz polityk czeka na decyzję sądu, ta ma zostać ogłoszona po godzinie 15. - Ta godzina może ulec zmianie, czyli opóźnieniu. Sąd teraz zapoznaje się z aktami sprawy, które są bardzo liczne, więc to na pewno chwilę zajmie. My z małą częścią tych akt zapoznawaliśmy się wczoraj prawie do godz. 21 - przekazał Kacper Stukan.

Chodzi o Fundusz Sprawiedliwości

Poseł jest zamieszany w sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził zgodę się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, a wcześniej on sam zrzekł się immunitetu. W piątek, 7 marca, Matecki został zatrzymany przez ABW w drodze z siedziby Telewizji Republika do prokuratury. W grudniu 2024 roku do tego śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Krajową, dołączono wątek dotyczący posła Dariusza Mateckiego ze śledztwa szczecińskiej prokuratury okręgowej w sprawie oszustwa na szkodę Lasów Państwowych. Wątek ten dotyczy "nieprawidłowości w zakresie zatrudniania" w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, gdzie pracował ówczesny poseł Suwerennej Polski. Prokuratura Krajowa poinformowała także, że posłowi postawiono zarzuty popełnienia 6 przestępstw. Dotyczą one m.in. współdziałania w ustawianiu konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości czy prania brudnych pieniędzy

