Masz działalność gospodarczą? Nie licz na emeryturę w ZUS. Konkretne wyliczenia

Emerytura minimalna po 35 latach pracy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą już dziś przeciętnie ok. 1800 zł na ZUS, a od Nowego Roku będą płacić ponad 2000 zł. Tymczasem ZUS zaprezentował wyliczenia przyszłych emerytur obecnych 40-latków przedsiębiorców. Okazuje się, że mężczyzna, który będzie pracował 35 lat (w latach 2004–2038), po przejściu na emeryturę w 2039 r. nabędzie prawo tylko do emerytury minimalnej. Szacuje się, że za 17 lat będzie to 3456 zł. Obecnie wydaje się to bardzo dużo, ale według szacunków ZUS wówczas będzie to wartość mniejsza niż 20 proc. przeciętnej pensji...

15. emerytura w 2023 roku? Polacy jasno się na ten temat wypowiedzieli. Sondaż

Jeszcze mniej pieniędzy w ZUS odłoży kobieta prowadząca biznes przez 30 lat. Jej świadczenie w 2039 r. wyniesie 13,7 proc. przeciętnej pensji, czyli do jej ówczesnej emerytury minimalnej (3456 zł) budżet państwa będzie dopłacać, i to aż 1202 zł.

Przedsiębiorcy mają gorzej na starość

Sytuacja przedsiębiorców na emeryturze będzie lepsza, jeśli przed otwarciem biznesu pracowali przez kilka lat na etacie. Dlaczego? Mikroprzedsiębiorcy płacą w sumie duże składki, ale sama składka emerytalna jest stosunkowo niska (podstawą jest 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Pracownicy na etacie płacą zaś wyższe składki. Czyli przedsiębiorcy więcej zarabiają na rękę, lecz na starość są poszkodowani.

Emerycie, uwaga: decyzja o 14. emeryturze już w styczniu! Wiceminister składa deklarację

Co powinni zrobić przedsiębiorcy, aby zapewnić sobie godziwą emeryturę? Ekspert emerytalny Oskar Sobolewski tłumaczy, że sprawa jest prosta: wystarczy płacić wyższą składkę na ubezpieczenie emerytalne. - Poza tym trzeba odkładać pieniądze poza ZUS, w III filarze, ale to rada dla wszystkich, nie tylko dla przedsiębiorców - mówi Sobolewski.

Emeryci WŚCIEKLI na rząd. OSZUKALI NAS! Nie mamy na leki! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy czternasta emerytura powinna być świadczeniem stałym? Tak Nie

Dzisiejszym emerytom JUŻ TERAZ spadnie realny dochód?

Ekonomista bije na alarm. POSŁUCHAJ!