Marta Nawrocka już czuje, co to znaczy być pierwszą damą! Zakaz prowadzenia auta i ochrona dzieci to dopiero początek

- Nie mogę prowadzić samochodu, dzieci też są pod ochroną – mówiła szczerze w rozmowie z synem Danielem.

– Teraz jestem bardziej rozpoznawalna na pewno. No i ta pani paparazzi, która stoi pod naszym blokiem 24 godziny na dobę... Niedługo wyjdę do niej z kawą. Jeździ, fotografuje. No średnie to jest, ale wiadomo, taką ona też ma pracę – mówiła w rozmowie na kanale YouTube swojego syna.