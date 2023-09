Marsz Miliona Serc. Kiedy i gdzie się odbędzie?

Szef PO zapowiedział, że tuż przed wyborami zorganizuje kolejny marsz, wzorem czerwcowego marszu w Warszawie. Przypomnijmy, że zdaniem organizatorów w marszu 4 czerwca udział wzięło pół miliona osób. Teraz Tusk ma nadzieję, że na Marsz Miliona Serc przybędzie do Warszawy milion osób. Zaapelował o przybycie i pokazanie siły jedności. Data Marszu Miliona Serc nie jest przypadkowa, bo wybory odbędą się w 15 października 2023: - Proszę, dajmy 1 października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo. W to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy. Apeluję do wszystkich w imieniu naszych dzieci, żon, mężów, sióstr, braci. Donald Tusk dodał: - 1 października zorganizujemy #MarszMilionaSerc. Jeśli pół miliona ludzi dało nadzieję, to ten milion ludzi w Warszawie na kilka tygodni przed wyborami da pewność zwycięstwa. Nikt nie będzie miał wątpliwości, że ludzi dobrych jest więcej.

Marsz Miliona Serc odbędzie się 1 października 2023 roku w Warszawie.

Marsz Miliona Serc 1 października Warszawa. O której godzinie?

Zgodnie z informacjami organizatora, Marsz Miliona Serc - podobnie jak Marsz 4 czerwca - ma się rozpocząć w Warszawie w samo południe, czyli o godzinie 12:00.

Marsz Miliona Serc 1 października TRASA

Jak potwierdza Platforma Obywatelska, ostateczna trasa Marszu Miliona Serc przeszła korekty względem czerwcowego marszu organizowanego przez Donalda Tuska. Maszerujący 1 października wyruszą z ronda Romana Dmowskiego (ronda Praw Kobiet) i przejdą kolejno ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską i Jana Pawła II. Marsz zakończy się na rondzie Radosława.

To już w tę niedzielę widzimy się wszyscy w Warszawie! Do zobaczenia o 12:00 na Rondzie Dmowskiego! #PolskaWNaszychSercach #MarszMilionaSerc pic.twitter.com/cKjnwzzNYr— PlatformaObywatelska (@Platforma_org) September 25, 2023

Marsz Miliona Serc 1 października Warszawa 2023 TRANSPORT. Jak dojechać na niedzielny marsz w Warszawie?

Organizatorzy na stronie wydarzenia udostępnili specjalny formularz (marszmilionaserc.info/transport), w którym zainteresowani uczestnictwem w marszu 1 października w Warszawie mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na transport do stolicy. Ci natomiast, którym do Warszawy uda się już dotrzeć, zachęcani są do skorzystania z warszawskiej komunikacji miejskiej. Wydaje się to najbardziej optymalnym rozwiązaniem, skoro Donald Tusk zapowiada, że na Marsz Miliona Serc do Warszawy naprawdę dotrzeć ma cały milion ludzi - korki będą więc nieuniknione. Jak dojechać na Rondo Dmowskiego, na którym marsz ma się rozpocząć?

- metro: stacja Metro Centrum

- tramwaj: przystanek Centrum, na którym zatrzymują się tramwaje nr 7, 9, 22, 24, 25 (kierunek Praga-Ochota) oraz 4, 15, 18, 35 (kierunek Żoliborz-Mokotów).

Jesteś spoza Warszawy i przyjeżdżasz na #MarszMilionaSerc? Zobacz jak szybko i łatwo dostać się na miejsce startu marszu komunikacją miejską! ✌️🇵🇱 #PolskaWNaszychSercach pic.twitter.com/O041ktuCyt— PlatformaObywatelska (@Platforma_org) September 25, 2023

Marsz Miliona Serc Donalda Tuska odpowiedzią na dramatyczną sytuację kobiet

Donald Tusk zapowiedział kolejny wielki marsz w Warszawie, który chce zorganizować dosłownie na ostatniej prostej przed wyborami w Polsce. Szef Platformy Obywatelskiej w środę 19.07 wystąpił z pilnym i nagłym oświadczeniem. Impulsem do wystąpienia Tuska była sprawa pani Joanny z Krakowa, którą to przedstawił TVN we wtorkowym materiale. Chodziło o historię kobiety, która zażyła tabletkę wywołującą poronienie. Kobieta miała trafić po wszystkim do lekarza, a tam dosłownie starła się z policją. Choć zdaniem policji sytuacja wyglądała nieco inaczej, Donald Tusk stanął po stronie kobiet. - Jest rzeczą niezwykle ważną, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że te jesienne wybory będą decydowały o tym, jaką Polska stanie się w październiku. Nie trzeba dużej wyobraźni. Wystarczy przeczytać to, co przygotowali w projektach. Zarówno PiS jak i Konfederacja. Chodzi o życie każdego i każdą z nas. W domu, w szkole, w sypialni, w kościele.

.@donaldtusk: Proszę, dajmy 1 października nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo. W to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy. Apeluję do wszystkich w imieniu naszych dzieci, żon, mężów, sióstr, braci.1 października zorganizujemy #MarszMilionaSerc. Jeśli pół… pic.twitter.com/HkskEudni7— PlatformaObywatelska (@Platforma_org) July 19, 2023

