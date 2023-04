Marianna Schreiber oddała hołd Marii Kaczyńskiej. Jest wideo

Chiny i Rosja. Przyjaźń czy sojusz taktyczny? Ekspert: To sojusz dwóch reżimów [RAPORT WALCZAKA]

Marianna Schreiber wybrała się na Krakowie Przedmieście i położyła tuż przed ogrodzeniem Pałacu Prezydenckiego bukiet żółtych tulipanów - ulubionych kwiatów Marii Kaczyńskiej. Żona ministra Schreibera umieściła na swoim Instagramie również krótki filmik oraz zdjęcia bukietu. - Dzisiaj oddałam hołd śp. Marii Kaczyńskiej. Żółte tulipany to były ulubione kwiaty śp. Pierwszej Damy. 13 kwietnia to także dzień, w którym ciało śp. Marii Kaczyńskiej wróciło z Rosji do Polski - napisała w poście.

Przypomnijmy - do katastrofy smoleńskiej doszło 10 kwietnia w 2010 roku przed godziną 9 rano. Prezydencki samolot z 96 osobami na pokładzie rozbił się blisko lotniska w Smoleńsku. Nikt z osób, które znajdowały się na pokładzie samolotu, nie przeżył katastrofy. W tym roku, ze względu na wypadającą Wielkanoc, obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej przesunięto na 16 kwietnia. Tego dnia przy Pałacu Prezydenckim ma przemawiać Jarosław Kaczyński.