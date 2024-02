i Autor: SUPER EXPRESS (2) Paweł Szrot, Marek Suski

Marek Suski ukarany w Sejmie. Donald Tusk triumfuje! Innemu posłowi PiS też się nie upiekło

pmar | PAP 15:36

Choć podczas środowego posiedzenia Sejmu najgłośniej było o awanturze przy próbie wprowadzenia do budynku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to w trakcie dnia doszło tam również do innych, godnych odnotowania wydarzeń. Należąca do sejmowej komisji etyki Ewa Schädler (Polska 2050-TD) poinformowała media o ukaraniu dwóch znanych posłów PiS: Marka Suskiego i Pawła Szrota. Chodzi o szalenie nieelegancką wypowiedź tego pierwszego o Donaldzie Tusku na antenie radia Plus, oraz interwencję tego drugiego w TVP.