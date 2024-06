i Autor: SE/Marek Kudelski

Mocne słowa

Marek Sawicki ostro o starcie Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich! Nie gryzł się w język

Choć wybory prezydenckie w Polsce odbędą się dopiero w 2025 roku, już trwają dywagacje na temat ewentualnych kandydatów. Wiele osób jest przekonanych, że z KO powinien wystartować Rafał Trzaskowski, jednak Marek Sawicki z PSL nie jest co do tego przekonany. Ostro powiedział, co myśli na ten temat.