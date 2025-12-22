Marek Sawicki ostro o Nawrockim: „Podpisał cyrograf Mentzenowi”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-12-22 8:53

Marek Sawicki, były minister rolnictwa i jeden z najbardziej doświadczonych polityków PSL, w porannej rozmowie na antenie RMF24 nie szczędził ostrych słów pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego oraz części europosłów Koalicji Obywatelskiej. Sawicki zarzucił Nawrockiemu próbę pisania historii na nowo oraz zawarcie „cyrografu z Mentzenem” w kontekście polityki wobec Ukrainy. Skrytykował również postawę koalicjantów w kluczowym dla rolników głosowaniu dotyczącym umowy Mercosur.

Marek Sawicki

i

Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Marek Sawicki

Prezydent Nawrocki „pisze historię na nowo”

Jednym z głównych wątków porannej rozmowy z Markiem Sawickim była niedawna decyzja prezydenta Karola Nawrockiego dotycząca przeniesienia historycznego Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego. Marszałek Senior Sejmu zinterpretował ten gest jako próbę symbolicznego zerwania z dziedzictwem transformacji ustrojowej z 1989 roku.

Kto na Wigilię? Polacy wskazali najlepszego polityka do świątecznego stołu. Zaskoczeni?

„Karol Nawrocki, wyprowadzając Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego, chce budować historię od nowa. Odcina się od dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego, Wałęsy i tych wszystkich, którzy przy tym stole w sposób bezkrwawy dokonali zmiany ustroju w Polsce” – stwierdził Sawicki.

Polityk PSL w mocnych słowach zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Nawrockiego, podkreślając fundamentalne znaczenie porozumień z 1989 roku dla obecnego kształtu państwa.

„Być może Karolowi Nawrockiemu nie podoba się ten ustrój, ale panie prezydencie, gdyby nie zmieniono go w 1989 roku przy Okrągłym Stole, pan by nigdy nie był prezydentem” – powiedział.

„Cyrograf z Mentzenem” i zarzuty o antyukraińską postawę

Niezwykle ostre słowa padły również w kontekście stosunku prezydenta Karola Nawrockiego i jego środowiska politycznego do Ukrainy. Pytany o powracające w debacie publicznej głosy o rzekomym braku wdzięczności ze strony Ukraińców, Marek Sawicki użył dosadnego porównania.

„To tak, jakby człowieka bitego przez dziesięciu zbirów ktoś podnosił z kałuży krwi i jeszcze oczekiwał, że będzie za to dziękował” – powiedział.

Zdaniem polityka PSL, za taką retoryką prezydenta stoją cyniczne kalkulacje polityczne i próba zagospodarowania antyukraińskich nastrojów elektoratu zbliżonego do Konfederacji.

„Po co Karol Nawrocki to mówi? Bo podpisał, że tak powiem, cyrograf panu Mentzenowi i musi temu środowisku udowadniać, jak bardzo jest antyukraiński. Dość tej hipokryzji” – grzmiał Sawicki.

Napięcia w koalicji i gorzka lekcja dla rolników ws. Mercosur

Trzecim kluczowym tematem poruszonym w wywiadzie była umowa handlowa UE z krajami Mercosur i jej konsekwencje dla rolników. Marek Sawicki nie krył rozgoryczenia postawą części europosłów Koalicji Obywatelskiej.

„Rzecz niedopuszczalna”. Sawicki o głosowaniu europosłów KO

„To nie tylko europosłowie Konfederacji i PiS głosowali przeciw klauzulom ochronnym, ale także część europosłów KO. To rzecz niedopuszczalna i powinna być wyjaśniona w ramach koalicji” – podkreślił.

„Nie jesteśmy pępkiem świata” – gorzka diagnoza dla wsi

Sawicki zaznaczył, że rolnicy muszą mieć świadomość zmian demograficznych i politycznych.

„Trzeba jasno powiedzieć: nie jesteśmy pępkiem świata. Mieszkańców wsi jest dziś mniej niż 10 proc., a interesy innych środowisk będą coraz silniej reprezentowane” – stwierdził.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmieniał się Marek Sawicki

Polityka SE Google News
Tak zmieniał się Marek Sawicki
12 zdjęć
Express Biedrzyckiej - prof. Anna Siewierska, prof. Barbara Brodzińska-Mirowska
Sonda
Czy zgadzasz się z ostrą krytyką prezydenta Karol Nawrocki przez Marka Sawickiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAREK SAWICKI
KAROL NAWROCKI