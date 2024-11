Marek Jakubiak szczerze o wyborach prezydenckich. "Martwię się, czy Nawrocki wytrzyma"

- Rozmawiałem z politykami Prawa i Sprawiedliwości i powiadam tak: pierwsza tura (...) jest ważeniem przeciwników i to ważenie - jak przed meczem bokserskim - doprowadzi do II tury, czyli do bitwy o Polskę. I wtedy - mam wielką nadzieję - że wszyscy, którzy są ludźmi prawymi, prawicowymi, zagłosują na przedstawiciela (prawicy) bez względu na to, czy będzie to ktoś z republikanów, konfederatów czy Prawa i Sprawiedliwości - odparł.