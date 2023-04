Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Marek Belka uspokaja ws. zadłużenia Polski. "Nie epatujmy się bilionami"

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był były premier i był prezes NBP Marek Belka, którego zapytano co oznacza półtora biliona zadłużenia Polski.- Nie epatujmy się bilionami, tylko porównajmy to z rozmiarem polskiej gospodarki. Wielkość zadłużenia Polski to jest ok. 50 proc. PKB. To jest dużo, więcej niż bywało dotychczas, ale to jest jeszcze mniej niż w większości krajów europejskich – mówił.