Marcowa podwyżka będzie najniższa od lat. Rządzie! Uratuj waloryzację emerytur!

Waloryzacja emerytur 2025

Jak wynika z aktualnej prognozy NBP, średnioroczna inflacja w 2024 roku wyniesie 3,7 proc. Tyle przyjęto w projekcie budżetu państwa na rok 2025. Podczas obliczania wskaźnika waloryzacji emerytur ta wartość będzie podwyższona o 20 proc. realnego wzrostu płac, który ma wynieść 9,1 proc. Czyli podwyżka emerytur wyniesie 5,52 proc. Przypominamy zaś, że od lipca tylko stawki za prąd i gaz wzrosły o co najmniej 25 proc. Rząd może jednak podnieść wskaźnik waloryzacji, jeśli zgodzi się na postulat m.in. związków zawodowych oraz środowiska emerytów. – Seniorzy z zadowoleniem przyjęliby uwzględnienie we wskaźniku waloryzacji nie 20 proc., ale 50 proc. wzrostu wynagrodzeń – mówi dr Elżbieta Ostrowska z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Gdyby rząd na to przystał, waloryzacja wyniesie 8,25 proc.

Seniorzy chcą wyższej waloryzacji emerytur! Potrzebna jest tylko wola rządu

Ciężkie czasy dla seniorów

– W tak ciężkiej sytuacji, w jakiej dziś znaleźli się polscy seniorzy wskazana jest propozycja podniesienia wskaźnika waloryzacji emerytur – potwierdza szefowa sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, posłanka PiS Joanna Borowiak. – Obecna władza zlikwidowała zerowy procent VAT na żywność, na podstawowe artykuły żywnościowe, a ich ceny drastycznie rosną. Do tego zlikwidowano tarczę energetyczną, przez co ceny prądu szybują w górę. Rząd obiecał waloryzację na poziomie ok. 5 proc. i nie chce wprowadzić waloryzacji kwotowo-procentowej. Do tego obiecali drugą waloryzację, a jej nie ma. Wyższy wskaźnik waloryzacji jest zatem koniecznością – dodaje posłanka Borowiak.

Potworna BIEDA Polaków! Emeryci grzebią w ŚMIETNIKACH! Jak jest ZAPLEŚNIAŁE, to boję się jeść| Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.