Marcin Romanowski stracił drugi immunitet! Po raz drugi usłyszy zarzuty!?

Romanowskiego nie było w Strasburgu

Przed przyjęciem rezolucji, członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dyskutowali, czy należ uchylić Romanowskiemu immunitet. Posłowie PiS przekonywali członów Zgromadzenia, czyli europejskich parlamentarzystów, że RE nie zapewniła ściganemu przez polską prokuraturę czasu na przygotowanie się do wystąpienia, w którym mógłby przedstawić argumenty na swoją korzyść. Zaledwie dzień wcześniej komisja regulaminowa ZPRE rekomendowała odebranie Polakowi ochrony. Marcin Romanowski jednak w ZPRE nawet się nie pojawił ani na komisji, ani na dzisiejszym głosowaniu.

Kaczyński zapytany o Romanowskiego. "Nie widzę winy"

– W niedzielę wieczorem Romanowski dowiedział się, że planowane jest posiedzenie w jego sprawie i wrócił do Polski, aby tłumaczyć setki dokumentów. Nie miał czasu na przygotowanie i przyjazd do Strasburga – argumentował poseł PiS Paweł Jabłoński (38 l.). - Jakie dokumenty chciał on tłumaczyć? - zdziwił się senator KO Marek Borowski. - Oskarżenia dotyczą sprawy z okresu, gdy Romanowski nie był członkiem ZPRE. Nie powinien go chronić immunitet – przekonywał poseł Trzeciej Drogi Ryszard Petru (52 l.).

Posłowi PiS grozi 15 lat więzienia

Ostatecznie członkowie ZPRE zdecydowali w głosowaniu o uchyleniu posłowie PiS immunitetu, aby mógł przed polskim sądem udowodnić swoją niewinność. Dla członków ZPRE była to niełatwa decyzja, ponieważ pierwszy raz decydowali o odebraniu ochrony członkowi Zgromadzenia.

Marcin Romanowski jest podejrzany m.in. o ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty wobec niego obejmują kwotę ponad 112 mln zł. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.

Kim jest Marcin Romanowski? Żyje w celibacie, na granicę zabiera różaniec

W lipcu poseł PiS stracił immunitet poselski i został aresztowany oraz usłyszał prokuratorskie zarzuty. Po kilu godzinach został jednak opuszczony, ponieważ sąd uznał, że Marcin Romanowski jest nadal chroniony przez immunitet Rady Europy.

Nie wiadomo czy i kiedy prokuratorzy zdecydują się postawić posłowi PiS kolejne zarzuty oraz czy zostanie on ponownie zatrzymany. Zgodnie z kodeksem karnym, nie można oskarżonemu dwukrotnie postawić tych samych zarzutów.

