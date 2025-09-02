Marcin Przydacz wbił szpilę Radosławowi Sikorskiemu! Tuż przed wylotem prezydenta RP do Stanów Zjednoczonych

Tuż przed wylotem prezydenta Nawrockiego do USA, szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, odniósł się do rekomendacji MSZ przekazanych prezydentowi przed spotkaniem z Donaldem Trumpem. Treść dokumentu, według doniesień, miała zawierać sugestie dotyczące tematów, które prezydent powinien poruszać, oraz tych, których powinien unikać w rozmowie z amerykańskim przywódcą.

Źródła zbliżone do prezydenta informują o "instrukcji na kartce A4", podczas gdy MSZ, według ustaleń Wirtualnej Polski, wyraża zaskoczenie wyciekiem informacji i zarzuca manipulację, twierdząc, że przekazano "setki stron" dokumentów. Marcin Przydacz skomentował treść notatki MSZ.

- Chyba każdy z nas może się przekonać, że to przekonanie niektórych polityków obozu rządzącego o wyjątkowej kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jego kierownictwa, może zostać zweryfikowane bardzo brutalnie poprzez lekturę tej notatki. Ona raczej przypomina formę rozprawki gimnazjalnej, ewentualnie jakiegoś licealisty, a nie poważnej analizy czy poważnej instrukcji - stwierdził.

Podkreślił jednocześnie, że prezydent Nawrocki będzie realizował politykę państwa polskiego, mając do tego mandat uzyskany w wyborach prezydenckich.

- Pan prezydent będzie realizował politykę państwa polskiego, mając do tego mandat, wygrywając wybory prezydenckie, najsilniejszy mandat społeczny do realizowania spraw politycznych - ocenił. - Myślę, że pod tą agendą, którą zakreślił pan prezydent, podpisałby się także i polski MSZ, bo to jest po prostu interes państwa polskiego - dodał.

Krytyka Radosława Sikorskiego

Marcin Przydacz odniósł się również do wypowiedzi Radosława Sikorskiego, używając ostrych słów.

- Z charakterystyczną dla siebie bezczelnością minister Sikorski się wypowiada. Nie ma to nic wspólnego z dyplomacją. Nie odniosę się do impertynenckich komentarzy pana Sikorskiego - mówił. - Pan prezydent będzie realizował taki interes, jaki oczekują od niego takie zadania, jakie oczekują od niego Polacy, niekoniecznie zważając na impertynencje jednego z niedoszłych kandydatów na urząd prezydenta. Bo jak wszyscy wiemy, minister Sikorski już trzykrotnie starał się o nominację swojej partii na urząd prezydenta. Na razie jeszcze nie udało mu się przebrnąć przez etap eliminacji, więc trudno jest też mówić o występie na pełnoprawnych mistrzostwach - podkreślił.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA odbywa się w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej i oczekuje się, że rozmowy z prezydentem Trumpem będą miały istotne znaczenie dla przyszłej współpracy polsko-amerykańskiej.

