Marcin Przydacz wbił szpilę Radosławowi Sikorskiemu! Tuż przed wylotem prezydenta RP do Stanów Zjednoczonych

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-02 16:36

Przed zbliżającą się wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, doszło do publicznej wymiany zdań między przedstawicielami rządu, dotyczącej rekomendacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla prezydenta oraz komentarzy politycznych. Wizyta prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie, zaplanowana na środę, ma obejmować rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem na temat bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski, a także sytuacji w Ukrainie.

Tak się zmienił Radosław Sikorski

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Express Tak się zmienił Radosław Sikorski

Tuż przed wylotem prezydenta Nawrockiego do USA, szef Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, odniósł się do rekomendacji MSZ przekazanych prezydentowi przed spotkaniem z Donaldem Trumpem. Treść dokumentu, według doniesień, miała zawierać sugestie dotyczące tematów, które prezydent powinien poruszać, oraz tych, których powinien unikać w rozmowie z amerykańskim przywódcą.

Źródła zbliżone do prezydenta informują o "instrukcji na kartce A4", podczas gdy MSZ, według ustaleń Wirtualnej Polski, wyraża zaskoczenie wyciekiem informacji i zarzuca manipulację, twierdząc, że przekazano "setki stron" dokumentów. Marcin Przydacz skomentował treść notatki MSZ.

- Chyba każdy z nas może się przekonać, że to przekonanie niektórych polityków obozu rządzącego o wyjątkowej kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jego kierownictwa, może zostać zweryfikowane bardzo brutalnie poprzez lekturę tej notatki. Ona raczej przypomina formę rozprawki gimnazjalnej, ewentualnie jakiegoś licealisty, a nie poważnej analizy czy poważnej instrukcji - stwierdził.

Podkreślił jednocześnie, że prezydent Nawrocki będzie realizował politykę państwa polskiego, mając do tego mandat uzyskany w wyborach prezydenckich.

- Pan prezydent będzie realizował politykę państwa polskiego, mając do tego mandat, wygrywając wybory prezydenckie, najsilniejszy mandat społeczny do realizowania spraw politycznych - ocenił. - Myślę, że pod tą agendą, którą zakreślił pan prezydent, podpisałby się także i polski MSZ, bo to jest po prostu interes państwa polskiego - dodał.

Krytyka Radosława Sikorskiego

Marcin Przydacz odniósł się również do wypowiedzi Radosława Sikorskiego, używając ostrych słów.

- Z charakterystyczną dla siebie bezczelnością minister Sikorski się wypowiada. Nie ma to nic wspólnego z dyplomacją. Nie odniosę się do impertynenckich komentarzy pana Sikorskiego - mówił. - Pan prezydent będzie realizował taki interes, jaki oczekują od niego takie zadania, jakie oczekują od niego Polacy, niekoniecznie zważając na impertynencje jednego z niedoszłych kandydatów na urząd prezydenta. Bo jak wszyscy wiemy, minister Sikorski już trzykrotnie starał się o nominację swojej partii na urząd prezydenta. Na razie jeszcze nie udało mu się przebrnąć przez etap eliminacji, więc trudno jest też mówić o występie na pełnoprawnych mistrzostwach - podkreślił.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA odbywa się w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej i oczekuje się, że rozmowy z prezydentem Trumpem będą miały istotne znaczenie dla przyszłej współpracy polsko-amerykańskiej.

RADOSŁAW SIKORSKI
MARCIN PRZYDACZ