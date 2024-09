Marcin Kierwiński odbuduje Polskę po powodzi. Kim jest ten zaufany człowiek Tuska?

Lider PiS wątpi w liczbę ofiar powodzi. "Wypada to zweryfikować"

Dla Kierwińskiego, sekretarza generalnego PO, funkcja pełnomocnika to kolejna poważna zmiana w krótkim czasie. W grudniu 2023 r. wszedł do koalicyjnego rządu na stanowisko szefa MSWiA. W czerwcu został europosłem, a we wrześniu otrzymał od premiera Donalda Tuska propozycję powrotu z Brukseli i pokierowania odbudową terenów zniszczonych w powodzi. Marcin Kierwiński tłumaczy, że jego rolą będzie koordynacja procesu przebudowy. - Te działania będą wymagały zaangażowania wielu resortów, mocy państwa, które jest teraz w różnych miejscach administracji publicznej – tłumaczył Kierwiński w jednym z wywiadów.

Marcin Kierwiński na powrocie do rządu sporo straci. Kwota robi wrażenie!

Marcin Kierwiński - wykształcenie

Czy ten prominentny polityk PO poradzi sobie na tym stanowisku? Marcin Kierwiński ukończył Politechnikę Warszawską. Następnie ukończył studia podyplomowe w Instytucie „Orgmasz” i rozpoczął studia doktoranckie na PW. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w zarządach spółek państwowych i samorządowych. Pomogła mu w tym przynależność partyjna. Już w latach 90. należał do Ruchu Społecznego AWS, a później do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego i Platformy Obywatelskiej. W PO był szefem koła w warszawskim Wilanowie i Ursynowie. Był stołecznym radnym i wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. Mandat posła po raz pierwszy objął w 2011 r. Pierwszy raz do rządu trafił dzięki premier Ewie Kopacz w 2015 r. Został wiceministrem w Kancelarii Premiera i szefem gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz (rok 2015).

"Lubi pracować z zaufanymi ludźmi"

O opinię na temat nowego pełnomocnika rządu zapytaliśmy europosła PO z okręgu warszawskiego. - Marcin Kierwiński jest bardzo sprawny organizacyjnie, pod tym względem oceniam jego kompetencje bardzo wysoko. Mam nadzieję, że ludzi, którzy potrzebują pomocy będą mieli z pracy pełnomocnika jak najwięcej pożytku – mówi nam Andrzej Halicki. Nie wszyscy wspominają dobrze współpracę z sekretarzem generalnym Platformy. Do takich osób należy była europosłanka PO Julia Pitera, zawieszona w 2019 r. w prawach członka partii. Dziś zastrzega, że zadawnione opinie zostawi dla siebie. - Mam nadzieję, że pan Kierwiński dobrze się spisze jako pełnomocnik, że mu się uda – mówi nam Pitera. - Lubił pracować w otoczeniu precyzyjnie dobranego przez siebie „wojska” – wspomina była członkini PO.

Piękne słowa Donalda Tuska o Andrzeju Dudzie! Tak, o tym Andrzeju Dudzie!

Marzenia o Warszawie

Politolog Kazimierz Kik (77 l.) uważa, że Marcin Kierwiński jest politykiem sprawnym pod względem „technicznym”. - Ma na tyle dużo doświadczenia, że jest w stanie sprostać nowemu wyzwaniu. Widzę jednak u niego brak profesjonalizmu w konkretnym zarządzaniu kryzysowym. Obsadzanie takiego stanowiska politykami budzi moje wątpliwości – uważa Kik.

Pojawiają się plotki, że Marcin Kierwiński marzy o fotelu prezydenta Warszawy, jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem RP. - Słyszałam o tym nawet niedawno od osób ze stołecznych struktur partii – potwierdza te doniesienia Julia Pitera. Andrzej Halicki nie chciał jednak o tym rozmawiać. - Pełnomocnik rządu ma dziś dziś bardzo poważne zadanie - pomóc ludziom w trudnej sytuacji i nie czas na takie spekulacje – ucina europoseł PO.

