Sedno Sprawy 20.01.2024

Marcin Horała z PiS o oczekiwaniach wobec Trumpa: Każda opcja jest lepsza niż sytuacja jaka była za poprzedniej administracji

Marcin Horała z PiS mówił w "Sednie Sprawy" o swoich oczekiwaniach wobec rozpoczynającej się kadencji amerykańskiego prezydenta. Z polskiej perspektywy szczególnie istotne są działania Trumpa wobec Rosji i Ukrainy. - Doprowadzi albo do szybkiego zawarcia pokoju w stanie bieżącym, który da czas by Ukrainę wzmocnić, albo gdyby druga strona nie chciała przyjąć takich warunków rozejmu to skuteczne wesprze Ukrainę, żeby po prostu militarnie wygrała - przewiduje polityk PiS.