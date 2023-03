Małgorzata Kidawa-Błońska mocno o Janie Pawle II. To może nie spodobać się opozycji

Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała w programie Sedno sprawy Radiu Plus, że papież Jan Paweł II to dla niej wielki autorytet. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej została zapytana o sejmową uchwałę na ten temat i postawę PO, która wyjęła karty do głosowania. - Papieża trzeba bronić, ale nie uchwałami, nie bierzemy w tym udziału - mówiła wicemarszałek Sejmu. Później padły jednak zaskakujące słowa, które w szeregach opozycji mogą nie znaleźć zrozumienia. Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała, ze jest wierząca, a Jan Paweł II to dla niej nie tylko wielki autorytet, ale też osoba święta. W programie pojawił się też temat przywództwa w Platformie Obywatelskiej i pozycji jej lidera Donalda Tuska. - Jest przywódcą i świetnym politykiem. Śmieszne są spekulacje o jakichkolwiek roszadach w PO, robią to głównie politycy PiS i w zasadzie mogę to zrozumieć, bo Donalda Tuska panicznie się boją, podsumowała wicemarszałek Sejmu.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Jana Pawła II w ostatnim okresie życiu i wcześniejszych latach pontyfikatu

