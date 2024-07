i Autor: PAP(2)

Wolność słowa nie jest dla dzieci?!

Macierewicz i Lichocka tłumaczą szokujące słowa Kaczyńskiego! Żadne z nich się z nim nie zgadza!

10 – letnia Sara, to najmłodsza dziennikarka akredytowana do pracy w Sejmie. Dziewczynka prowadzi swój kanał "Perspektywa Sary", gdzie zadaje politykom dociekliwe – i często bardzo zasadne – pytania. Jednak część parlamentarzystów do młodej dziennikarki podchodzi bardzo protekcjonalnie. Jedną z tych osób jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, który na pytania Sary w Sejmie, nakazał jej odejść, a gdy dziewczynka powołała się na wolność słowa – stwierdził, że nie jest ona przeznaczona dla dzieci. Sara postanowiła tę opinię prezesa skonfrontować ze zdaniem innych znanych polityków PiS. Co usłyszała?