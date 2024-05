Maciej Wąsik przed komisją śledczą! Totalne zamieszanie. "Koza" w tle [RELACJA]

Na początku maja komisja przesłuchała byłe kierownictwo GovTech Polska: Justynę Orłowską i Antoniego Rytla. To wówczas zdecydowała o wezwaniu na przesłuchanie m.in. Macieja Wąsika i Jadwigi Emilewicz. W pierwszej połowie kwietnia komisja śledcza wystąpiła do prokuratury o zabezpieczenie dokumentacji zespołu GovTech Polska dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, w tym korespondencji Justyny Orłowskiej, Antoniego Rytla, b. minister rozwoju i technologii Jadwigi Emilewicz i b. szefa KPRM Michała Dworczyka.

Sejmowa komisja śledcza do spraw tzw. afery wizowej bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r. Jeśli przed komisją stanie Maciej Wąsik można być niemal pewnym, że będzie się działo! W rozmowie z "Super Expressem" polityk przyznał wprost: – To próba sparaliżowania mojej kampanii wyborczej do europarlamentu. Pan Szczerba prowadzi swoją kampanię. Nie wiem, po co mam się stawiać na komisję śledczą. Traktuję to wszystko jako polityczną zemstę. Mam nadzieję, że zdążę na godz. 18 we wtorek na spotkanie z wyborcami w Szczytnie – zaznacza Maciej Wąsik.

Odśwież relację