Sedno Sprawy 10.06.2025

M.Przydacz: "Wielu polityków PSL jest gotowych do dyskusji z PiS. Znam takich i lubię"

Marcin Przydacz z PIS uważa, że rząd Donalda Tuska ma nikłe szanse na to by dotrwać do końca kadencji Sejmu. Jego zdaniem koalicja może się rozpaść. -Są głosy z PSL polityków, którzy widzą, że z rządem Donalda Tuska z jednej strony jadą na ścianę i to z okrzykiem nienawiści z drugiej oni sami idą trochę pod lód. Więc jeśli się tam nie zastanowią to rzeczywiście za chwilkę przepadną - mówi w "Sednie Sprawy"