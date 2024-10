Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 01.10.2024

M. Józefaciuk o kontrowersjach wokół dyrektorskich posad w Totalizatorze: "Może nie było innych chętnych do pracy"

Marek Józefaciuk odniósł się do zarzutów, że w Totalizatorze Sportowym zatrudniano na dyrektorskich stanowiskach kierując się głównie partyjnym i towarzyskim kluczem. Trudno powiedzieć, czy jest to skandal, czy po prostu zatrudniono osoby, które były chętne do pracy, bo nikogo więcej nie było chętnego- mówił w Sednie Sprawy poseł Koalicji Obywatelskiej.