Łukasz Schreiber podpadł Kaczyńskiemu, bo pochwalił Hołownię? Nagranie w sieci

Szymon Hołownia wprowadza swoje porządki w czasie posiedzeń Sejmu, co nie zawsze podoba się posłom PiS. Wystarczy przypomnieć choćby słowa ministra edukacji Przemysława Czarnka, który zwrócił się do niego „panie marszałku rotacyjny”. Jak na razie jednak lider Polski 2050 podchodzi do wszelkich zdarzeń na sali plenarnej ze spokojem i humorem. Za tę postawę pochwalił go Łukasz Schreiber.

- Myślę, ze warto zacząć od podkreślenia czegoś, co też jest istotne. Od zwrócenie uwagi, ze pan marszałek jednak przyniósł do tej Izby w przeciwieństwie do ostatnich ośmiu lat, które słyszeliśmy z lewej strony Sali, w przeciwieństwie do tej agresji, pogardy, także chamstwa w stosunku do pani marszałek, do prawej strony Izby i to nie tylko werbalnego. Do okupacji Izby, do rzucania w naszego lidera bucikami, śmiecenia na tej sali… Przyniósł tu kulturę i to jest bardzo dobra rzecz, która wymaga odnotowania. Ja za to osobiście dziękuję – stwierdził z mównicy.

Łukasz Schreiber podkreślił, że zachęca do prac nad rządowymi projektami ustaw, co prawa strona na pewno doceni. Szymon Hołownia w odpowiedzi podziękował posłowi za dyscyplinę czasową i wyraził nadzieję, że zasłuży na dalszy szacunek podczas dalszej współpracy.

Na nagraniu z sejmowych kamer natomiast widać, jak po zejściu z mównicy Łukasz Schreiber rozmawia z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Nie słychać, o czym rozmawiają, jednak gestykulacja po obu stronach jest dość intensywna. W pewnej chwili wicepremier robi gest, który można zrozumieć jako nakaz zajęcia miejsca. Czyżby minister podpadł za jawną pochwałę marszałka Sejmu?

