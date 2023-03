Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno sprawy 3.03.2023

Łukasz Schreiber o pomyśle Tuska : To jest taka podwójna kradzież

Łukasz Schreiber pytany był przez Jacka Prusinowskiego o aferę w NCBiR, słowa Jacka Sasina o powrocie do pomysłu podatku od nadmiarowych zysków i pomyśle Donalda Tuska na takie mieszkania. - Moim zdaniem to jest ten pomysł, to jest taka podwójna kradzież bo z jednej strony kradzież pomysłu oczywiście w cudzysłowie kradzież pomysłu Prawa i Sprawiedliwości i kradzież hasła Lewicy - powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów o programie "Kredyt 0%".