Łukasz Mejza zrzeka się immunitetu! Znamy powód

Sejmowa komisja regulaminowa zajmie się w środę wnioskiem o pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności za wykroczenia drogowe, w tym znaczne przekroczenie prędkości na S3 (200 km/h zamiast 120 km/h) oraz dziewięć innych zarejestrowanych przez fotoradary.

Po zatrzymaniu na S3 poseł odmówił przyjęcia mandatu, powołując się na immunitet, ale później publicznie obiecał zrzec się go i wpłacić równowartość mandatu na cel charytatywny.

Pomimo obietnic Mejzy o zrzeczeniu się immunitetu, formalne procedury wymagały złożenia wniosku przez policję i jego rozpatrzenia przez Sejm, co zajęło kilka miesięcy od zdarzenia.

W do Sejmu dotarły dwa pisma od posła Łukasza Mejzy, a już w piątek znalazły się w sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Zgodnie z informacjami na stronie Sejmu, komisja ta zbierze się w środę, aby zaopiniować dla marszałka Sejmu formalną poprawność oświadczenia posła Mejzy, dotyczącego wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności za wykroczenia drogowe.

Zatrzymanie na S3

W październiku ubiegłego roku Łukasz Mejza został zatrzymany na trasie ekspresowej S3 w okolicach Polkowic na Dolnym Śląsku. Powodem było znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości – poseł jechał z prędkością 200 km/h, podczas gdy limit wynosił 120 km/h. Policja zamierzała nałożyć na niego mandat w wysokości 2,5 tys. zł i przyznać 15 punktów karnych. Łukasz Mejza powołał się jednak na immunitet i odmówił przyjęcia mandatu. W rezultacie policja zawnioskowała o uchylenie immunitetu posłowi. Wniosek ten, po przejściu przez Komendę Główną Policji, trafił do marszałka Sejmu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.

Jak podało Radio RMF FM, policja zamierza pociągnąć posła Mejzę do odpowiedzialności za łącznie 10 przypadków przekroczenia prędkości. Oprócz wykroczenia na S3, drugi z wniosków policyjnych dotyczy dziewięciu wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary.

Wcześniejsze oświadczenia

W połowie października ubiegłego roku poseł Mejza zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu w sprawie przekroczenia prędkości na S3. Oprócz uiszczenia mandatu w wysokości 2,5 tys. zł, zobowiązał się również do wpłaty równowartości tej kwoty na cel związany z pomocą ofiarom wypadków drogowych.

- Tak, jak obiecałem, natychmiast zrzekam się immunitetu w sprawie przekroczenia prędkości na S3. Żałuję tego, co zrobiłem, i taka sytuacja nie powtórzy się więcej. Jeszcze raz przepraszam - komentował.

Kancelaria Sejmu wyjaśniła wówczas, że poseł „nie może w sposób skuteczny samodzielnie powiadomić marszałka Sejmu o zrzeczeniu się immunitetu”, zanim wniosek w tej sprawie formalnie nie wpłynie do marszałka Sejmu.

W swoim pierwszym oświadczeniu z października ubiegłego roku tłumaczył, że nie przyjął mandatu policyjnego, ponieważ spieszył się na lotnisko, a czas potrzebny na jego wypisanie uniemożliwiłby mu zdążenie na samolot.

