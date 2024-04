i Autor: FACEBOOK, AKPA Łukasz Mejza, Grzegorz Skawiński

Niewiarygodne

Łukasz Mejza już kiedyś dał popis wokalny i zaśpiewał HIT Kombii. Umie śpiewać? Posłuchajcie!

Łukasz Mejza znów jest na ustach całej Polski. Polityk był jednym z uczestników hucznej nocnej imprezy w hotelu poselskim. Jak sam się pochwalił, to on we własnej osobie grał na gitarze. My przypominamy, że swego czasu Łukasz Mejza zaśpiewał hit Kombii "Pokolenie". Zobaczcie to nagranie. Uwaga! Słuchacie na własną odpowiedzialność!