i Autor: SHUTTERSTOCK

Głosowanie już w kwietniu

Los uśmiechnął się do partii Kaczyńskiego. Chodzi o wybory

zpl 10:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Po stracie władzy PiS znalazło się w bardzo trudnym położeniu. A już w kwietniu Polacy po raz kolejny pójdą do urn i zdecydują, kto będzie ich reprezentował w lokalnych władzach. 12 marca w PKW doszło do ważnego spotkania. Tym razem los uśmiechnął się do partii Kaczyńskiego.