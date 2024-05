Listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego - kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców

i Autor: pixabay.com fot. Capri23auto /CC0

Listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego są już znane. Wśród komitetów, które wystawią swoich kandydatów w wyborach do PE we wszystkich 13. okręgach wyborczych znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy. Sprawdź, kto trafił na listy. Pełny spis kandydatów Parlamentu Europejskiego z Bezpartyjnych Samorządowców.

Okręg wyborczy numer 1: województwo pomorskie 1. KRUCZEK Natalia Maria, ekonomistka 2. KRZYWKOWSKI Marcin Piotr, nauczyciel akademicki 3. GOŁOFIT Grzegorz, ekonomista 4. GÓRKA Monika Maria, kosmetolog 5. STENCEL Jolanta Paulina, agent nieruchomości 6. PAWŁOT Krzysztof, informatyk 7. GIL Agata, kosmetolog 8. SĘDZICKA Marika Magdalena, sprzedawca 9. LUTY Jerzy, rolnik10. KACZYŃSKI Leszek Józef, rolnik Okręg wyborczy numer 2: województwo kujawsko‑pomorskie 1. WOŹNIAK Sławomir, inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 2. ZARĘBA Mariola, tłumacz 3. LISZEWSKI Mateusz Adam, instrumentalista 4. KUSZYŃSKA Aleksandra Joanna, kucharz 5. URBAŃSKI Rafał, inżynier budownictwa 6. TUNKIEWICZ Anna, nauczyciel wychowania fizycznego 7. MURAWSKA Joanna, technik ekonomista 8. SULEJ Marianna, meliorant 9. GRAJKOWSKI Piotr, inżynier elektronik 10. WOCH Adam, ekonomista Okręg wyborczy numer 3: województwo podlaskie i województwo warmińsko‑mazurskie 1. BRZOZOWSKA Urszula Agnieszka, pedagog 2. ZAKRZEWSKI Łukasz, inżynier budowy dróg 3. KOSNO Rafał Marcin, dziennikarz 4. DAŃKOWSKA Zorina Lila, pełnomocnik ds. jakości i bezpieczeństwa żywności 5. BURCHARDT Leszek Grzegorz, doradca do spraw rynku nieruchomości 6. CZARNOWSKA Paulina, prawnik 7. SOKOŁOWSKI Kamil, konserwator 8. CZERNIAWSKA Weronika Katarzyna, historyk 9. BILIŃSKI Piotr Robert, politolog 10. HOŁOWNIA Krzysztof Radosław, właściciel zakładu usługowego Okręg wyborczy numer 4: część województwa mazowieckiego z Warszawą 1. WOCH Marek Marian, prawnik 2. JACHOWICZ‑WRÓBLEWSKA Wioletta Marta, finansista 3. KOSSAKOWSKI Wojciech, inżynier elektronik 4. BARDADYN Barbara Joanna, przedsiębiorca 5. TAMIOŁA Robert, informatyk 6. KRZEKOTOWSKA Krystyna Anna, prawnik 7. KLONOWSKI Piotr Roman, kierownik budowy 8. RUTKOWSKA Aleksandra Agnieszka, menadżerka 9. KOWALCZYK Krzysztof, fizyk 10. RYKOWSKA Anna, prawnik Okręg wyborczy numer 5: część województwa mazowieckiego 1. BAKUN Piotr Stanisław, rolnik 2. BŁASZCZYK Stefan, specjalista d/s zarządzania 3. WAŚKOWSKI Przemysław Hubert, kucharz 4. WŁODARCZYK Marta, śpiewaczka 5. STERKOWSKI Piotr Roman, analityk 6. GUBALSKA Julia, dziennikarz 7. WOŹNIAK‑BARTYZEL Agnieszka, muzealnik 8. WEREMCZUK Katarzyna, prawnik 9. HUSIEW Barbara, rejestratorka medyczna 10. GÓRSKI Michał, przedsiębiorca Okręg wyborczy numer 6: województwo łódzkie 1. BARTYZEL Jacek Władysław, menedżer 2. GUMIENNICZEK Ewa Żaneta, technik ekonomista 3. MILLER Bartosz Jakub, technik urządzeń sanitarnych 4. GALIŃSKA‑ADAMCZYK Iwona Dorota, pracownik administracyjny 5. GRYGOWSKI Jakub Andrzej, menedżer marki 6. NOCHOWICZ Żaneta Anna, technik ogrodnik 7. KOBIERSKA‑BEDNAREK Monika, projektant mody 8. SŁOTA Tomasz Andrzej, lobbysta 9. NOWACZYK Anna Sylwia, nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej 10. OLSZEWSKI Marek Jacek, menedżer produktu Okręg wyborczy numer 7: województwo wielkopolskie 1. GRZEGOREK Przemysław Marek, technik telekomunikacji 2. KORWIN‑MIKKE Dominika Maria, aktor 3. JURKOWSKA Sara Beata, technik weterynarii 4. PRZYBYLAK Krzysztof, dziennikarz 5. SOKOŁOWSKA Małgorzata, radca prawny 6. PLUTA Mieczysław, rolnik 7. CHMIEL Estera, technik logistyk 8. MICHALAK Łukasz Piotr, technik żywienia i gospodarstwa domowego 9. SOSIŃSKA Dominika Alicja, technik masażysta 10. HIBNER Włodzimierz Andrzej, prawnik Okręg wyborczy numer 8: województwo lubelskie 1. TYRKA‑STEĆKO Beata, psycholog 2. TUCZYŃSKA Anna, psycholog 3. MARZEC Wiesław, rolnik upraw polowych 4. GUZ Małgorzata, pedagog 5. WOŁOS Marcin, informatyk 6. ROLA Anna, pozostali pracownicy obsługi biurowej 7. KOKOT Jan, prawnik 8. WOCH Tomasz, kierowca samochodu ciężarowego 9. CZERNIC Izabela Marta, architekt krajobrazu 10. KOWALIK Rafał, pedagog Okręg wyborczy numer 9: województwo podkarpackie 1. FRANKIEWICZ Paweł Szczepan, prawnik 2. ZYCH Małgorzata, socjolog 3. KOTULA Jacek Adam, ekonomista 4. KULIŃSKA Lucyna Michalina, nauczyciel akademicki 5. HAUSNER Daniel Stefan, ekonomista 6. ZAJĄC Alicja Zofia, technik włókiennik 7. SZYMAŃSKA Anna Zofia, specjalista ds. stosunków międzynarodowych 8. SZCZEPANIK Dariusz, prawnik 9. MAZUR Anna Wiktoria, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 10. DUDA Andrzej Marcin, lekarz medycyny Okręg wyborczy numer 10: województwo podkarpackie 1. SKUZA Stanisław, przedsiębiorca 2. NOWAKOWSKA Elżbieta Paula, kierownik projektu 3. WICHE Mateusz Andrzej, przedsiębiorca 4. KALISZ Beata, pielęgniarka 5. TORKOWSKA Samuela, dziennikarka 6. GOCAŁ Dariusz Krzysztof, ekonomista 7. SIEŃKO Natalia Izabela, student 8. WOCH Marcin Grzegorz, informatyk 9. BUGAJSKI Marcin Rafał, politolog 10. PETERSON Magdalena, przedsiębiorca Okręg wyborczy numer 11: województwo śląskie 1. KORWIN‑MIKKE Janusz Ryszard, publicysta 2. STERNAL Ewa Magdalena, bosman żeglugi śródlądowej 3. URBAŃCZYK Maciej Krzysztof, geolog 4. MIERZEJEWSKI Jakub Piotr, specjalista do spraw stosunków międzynarodowych 5. ŚLĘCZKA Justyna, pracownik biurowy 6. MORCIŃSKA Izabela Maria, asystentka stomatologiczna 7. BRZĄKALIK Grażyna Katarzyna, asystentka stomatologiczna 8. PALIŃSKI Mateusz Mariusz, filozof 9. WRÓBEL Ewa Paulina, archiwista 10. WASILEWSKI Przemysław Robert, zarządca nieruchomości Okręg wyborczy numer 12: województwo dolnośląskie i województwo opolskie 1. KIDA Oskar Przemysław, prawnik 2. WALKER Justyna Magdalena, specjalista z dziedziny prawa 3. KASPRZAK Mateusz Robert, specjalista do spraw public relations 4. CHAŁOŃ Damian Arkadiusz, specjalista do spraw logistyki 5. BUKOWSKI Sergiusz, pośrednik w obrocie nieruchomościami 6. ZAKRZEWSKA Sylwia Maria, pracownik administracji publicznej 7. TOMASZCZAK Marzena Joanna, pedagog 8. KASPEREK Krzysztof Andrzej, nauczyciel kształcenia zawodowego 9. DROBISZ Alicja, nauczyciel kształcenia zawodowego 10. ZAJDEL Katarzyna Marta, nauczyciel Okręg wyborczy numer 13: województwo lubuskie i województwo zachodniopomorskie 1. ŁOPATOWSKI Krzysztof, adwokat 2. MALISZEWSKA Iwona Barbara, inżynier ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu 3. ŚLADOWSKI Jerzy Zenon, przedsiębiorca 4. ADOLIŃSKA Agnieszka Małgorzata, kontroler jakości 5. LIPKO Paweł Józef, przedsiębiorca 6. NIEWIADOMSKA Maria, przedsiębiorca 7. OLECHNOWSKA Agnieszka Edyta, sprzedawca 8. MAŁACHOWSKA Magdalena, sprzedawca 9. HOŁOWNIA Mariusz Piotr, inżynier poligrafii