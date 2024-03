Prezes PiS zaczął od kpin i śmiechu. Tak Kaczyński zachowuje się przed komisją śledczą [ZDJĘCIA]

Dzieje się! Grad pytań do Kaczyńskiego, dwie osoby wykluczone z przesłuchania [RELACJA NA ŻYWO]

Kaczyński mówił o naleśnikarni

Przesłuchanie prezesa PiS zaczęło się dość nerwowo. Politycy Zjednoczonej Prawicy, biorący udział w pracach komisji ds. Pegasusa dążyli do obstrukcji prac zespołu. Zabierali często głos i składali wiele wniosków. Jarosław Kaczyński pozostawał spokojny i niewiele mówił. W pewnym momencie pozwolił sobie na złośliwą wymianę zdań z posłem KO Witoldem Zembaczyńskim. Gdy Zembaczyński zwrócił się do Kaczyńskiego „proszę świadka”, poseł PiS obruszył się, gdyż, jak stwierdził „nie jesteśmy w sądzie”. Nagle dodał „jeżeli ktoś jest w stanie zrujnować nawet naleśnikarnię to naprawdę... - wypalił Kaczyński, po czym zaśmiał się i wzbudził rechot posłów PiS obecnych na sali.

Konsternacja na komisji ds. Pegasusa. Kaczyński nie chciał złożyć przyrzeczenia!

Świadek zaczął posiedzenie od herbaty

O co chodziło Kaczyńskiemu? Zembaczyński prowadził kiedyś naleśnikarnię, którą później sprzedał, gdy zdecydował się na karierę polityczną.

Poseł Kaczyński był przez pierwszą godzinę posiedzenia komisji wyraźnie rozbawiony i zdystansowany do sytuacji. Zanim zabrał głos, zaparzył i wypił herbatę. Gdy doszło do odpowiedzi na pytania członków komisji, polityk PiS wyraźne spoważniał i skupił się na dialogu z przesłuchującymi go politykami.

