Lider PiS wątpi w liczbę ofiar powodzi. "Wypada to zweryfikować"

Jak cytuje PiS na platformie X, Jarosław Kaczyński wyraził wątpliwości co do mechanizmu przekazywnaia informacji i ilości ofiar powodzi. Poseł stwierdził, że "nie wiemy, i to jest naprawdę rzecz trudna i tragiczna, jaka była liczba ofiar. Oficjalnie jest podana liczba 9 ofiar śmiertelnych, ale są liczne informacje, prawdziwe albo nieprawdziwe, w tej chwili nie rozstrzygam, żeby było tych ofiar więcej".

Jak dodaje Jarosław Kaczyński "są najwyraźniej mechanizmy, które powodują, że te informacje nie są przynajmniej oficjalnie przekazywane. Wypada to zweryfikować.

Tymczasem na dzisiejszym (28.09) posiedzeniu rządu, szef policji poinformował o dziewięciu ofiarach śmiertelnych. Jak dodał trwa identyfikacja zwłok".

Kaczyński ocenił również, że reakcja rządu na powódź miała charakter swego rodzaju "teatralizacji życia publicznego". Skutkiem tej teatralizacji, której głównym bohaterem był premier Donald Tusk, był paraliż decyzyjny - powiedział w sobotę prezes PiS Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS, "wiemy z całą pewnością, że to, że decyzje były podejmowane zbyt późno, a w szczególności, że nie poinformowano osób zamieszkujących te tereny o niebezpieczeństwie i nie podjęto decyzji o ewakuacji doprowadziło do tego, że bardzo poważna część zniszczonego dobytku mogła zostać uratowana. Być może były też w związku z tym ofiary śmiertelne, tego nie wiemy na pewno, ale jest to prawdopodobne" - mówił prezes PiS.

"Wiemy też, jaka była reakcja władzy w momencie, w którym już nie można było udawać, że nie widzi się tego, co się dzieje, bo działo się naprawdę bardzo dużo i bardzo dużo niedobrego" - powiedział Kaczyński. W ocenie prezesa PiS działania rządu, a przede wszystkim premiera Donalda Tuska doprowadziły do "teatralizacji życia społecznego". To z kolei - jak powiedział - spowodowało paraliż decyzyjny.

W sobotę w Sejmie trwają zorganizowane przez PiS konsultacje eksperckie pt. Powódź 2024: przyczyny i skutki. Jak wskazał przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak, konsultacje mają odpowiedzieć na pytania dotyczące powodzi w województwie dolnośląskim i opolskim. "Co zawiodło? Jak zapobiegać zagrożeniu? Jak walczyć ze skutkami? Jak pomóc mieszkańcom?" - wymienił Błaszczak.

