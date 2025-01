Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Libicki o zmianie kandydatów w KO i PiS. Zaskakujące słowa!

- Wie pan co, ja bym powiedział tak, ale myślę, że trochę jest tak, że sondaże dają tym dwóm kandydatom taką pozycję bo za nimi stoją dwie największe partie polityczne. Co nie znaczy, że te dwie największe partie polityczne nie dojdą w pewnym momencie do wniosku, że jedna albo druga nie uzna, że trzeba tego kandydata zmienić - przyznał Filip Libicki w programie "Sedno sprawy".