Lewica się rozpadnie?! Maciej Gdula szczerze: "Sprawa jest poważna"

Żukowska nie wytrzymała po tym, co nawypisywał Biedroń. "Robert, na litość boską". W Lewicy wrze, jak w garze!

Maciej Gdula postanowił bez ogródek opowiedzieć o tym, co dzieje się w Lewicy. Zapytany, czy jego ugrupowaniu grozi rozpad, odpowiedział w niepokojący dla wyborców sposób.

- Sprawa jest poważna - stwierdził w RMF FM.

Polityk wskazał także na ambiwalentną sytuację Lewicy w obecnym rozkładzie władzy w Sejmie.

- Naszym problemem nie jest, wbrew temu, co niektórzy mówią, Donald Tusk czy Platforma Obywatelska. Naszym problemem są nasze wewnętrzne relacje na Lewicy. Lewica musi się zastanowić, jaki jest z nią problem. Jesteśmy i w opozycji i w rządzie i komunikujemy to jednocześnie chwaląc rząd, a równocześnie wychodzą przedstawiciele partii Razem i mówią: "ten rząd jest beznadziejny, nic nie potrafi zrobić, wciąż nie ma prawa do aborcji" - mówił.

Maciej Gdula podkreślił także, że jeśli Razem chce realizacji postulatów, powinno samo więcej uczestniczyć w rządzie. - Muszą wziąć odpowiedzialność, na tym polega polityka - ocenił wiceminister.

Jedno z kolejnych pytań dotyczyło głównych postulatów Lewicy, takich jak związki partnerskie, tanie mieszkania na wynajem i aborcja, które nie są realizowane przez rządzących. - Pół roku to nie jest tak dużo. Ustawa mieszkaniowa już jest w centrum legislacji - skwitował.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Maciej Gdula:

Quiz. Co wiesz o Lewicy? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Lewica to projekt polityczny, który powstał w: 2000 r. 2016 r. 2019 r. Dalej