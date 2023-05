Leszek Miller, Małgorzata Bonikowska w "Expressie Biedrzyckiej", Konrad Berkowicz w "Sednie Sprawy"

Express Biedrzyckiej i Sedno Sprawy

We czwartek 18 maja 2022 roku kolejne odcinki programów "Express Biedrzyckiej" i "Sedno Sprawy". O godzinie 9.07 obejrzeć można będzie kolejny odcinek programu "Express Biedrzyckiej". "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi będą we czwartek 18 maja 2023 roku: Leszek Miller, były premier, polityk, politolog oraz dr Małgorzata Bonikowska, politolożka, naukowczyni. Natomiast gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie Konrad Berkowicz z partii "Nowa Nadzieja". Zarówno w jednym, jak i w drugim programie, poruszone zostaną sprawy bieżące. Obecnie temat numer jeden to kampania wyborcza i nadchodzące wielkimi krokami wybory parlamentarne w Polsce. To czas na walkę o głosy wyborców, ale i czas na walkę o miejsce w polityce krajowej. Programy można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube.

