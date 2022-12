Przystojny żołnierz Legii Cudzoziemskiej zdradza, ile zarabia. Chciał wyjechać na wojnę w Ukrainie

Polak w Legii Cudzoziemskiej

Kacper Musiał spędził we francuskiej Legii Cudzoziemskiej 5 lat. W rozmowie z "Super Expressem" mówi, dlaczego właściwie zdecydował się na to, aby dołączyć do Legii Cudzoziemskiej. Przy okazji rozmowy Kacper w zimowych okolicznościach przyrody dał namówić się na konwersację przy ciepłej herbacie zaparzonej w lesie.

"Dzięki Legii wyjechałem do Afryki". Mówi nam Kacper

- Moją główną motywacją do tego, aby dołączyć do Legii była chęć wyjazdu na misję. Dzięki pracy w Legii mogłem wyjeżdżać na misje do Afryki - mówi nam. - Naszym celem na misjach było m.in.wsparcie lokalnej społeczności i pomoc - przekazuje.

Kacper Musiał chciał wyjechać na wojnę w Ukrainie

Mimo, że Kacper w toku służby był w miejscach, gdzie na co dzień jest ciepło to marzył o wyjeździe do Ukrainy, gdzie od lutego trwa konflikt z Rosją.

- Długo myślałem o tym, aby jechać do Ukrainy. Przygotowałem się do tego wyjazdu. Jednak w tym okresie pojawiła się propozycja na misje do Afryki. Finalnie wybrałem Afrykę - mówi nam.

Kacper zdradza, czy żołnierze Legii walczą po stronie ukraińskiej z rosyjskim reżimem. - Jeśli chodzi o żołnierzy Legii Cudzoziemskiej to oficjalnie Francja nie udzieliła im zgody, aby uczestniczyć w walkach na terenie Ukrainy. Francja należy w końcu do struktury NATO. Natomiast znam wiele osób, które po zakończeniu służby pojechały do Ukrainy, aby wesprzeć ten kraj. Znam także ludzi, którzy dezerterowali, bo mają rodziny w Ukrainie i chcieli im pomóc - przekazuje.

Ile zarabia żołnierz Legii Cudzoziemskiej?

Kacper podzielił się również informacją o tym, ile zarabia legionista. - Jeśli chodzi o podstawową pensję legionisty to jest to 1500 euro. Jednak do tego dochodzą różne dodatki, premia za misje i inne. Żołnierz nie musi płacić za mieszkanie i korzysta na co dzień z wojskowej kuchni - mówi nam.

Obecnie Kacper jest w procedurze wyjścia z Legii, ponieważ chce iść do szkoły w Polsce i zamieszkać w swojej ojczyźnie. - Chcę wrócić do Polski. Zamieszkać tu, iść do szkoły i pracować. Dołączając do Legii marzeniem było spędzić czas na misji. Zrobiłem to. Mogę iść dalej - podsumowuje Kacper Musiał.