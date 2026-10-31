Ledowe lampiony wyprą tradycyjne światełko na cmentarzach? Polskie firmy ostrzegają

Na rynku zniczy coraz większą część oferty stanowią lampiony solarne i bateryjne, które wypierają tradycyjne, parafinowe światło pamięci.

Producenci zwracają uwagę, że masowy import tanich chińskich lamp może prowadzić do dodatkowego zaśmiecania cmentarzy.

Jednocześnie ceny zniczy są bardzo zróżnicowane, od kilku złotych do nawet kilkuset, a niewielkie podwyżki wynikają m.in. ze wzrostu kosztów paliw.

Solary wypierają tradycyjne światełka

Wystarczy rzut oka na ofertę zniczy w sklepach czy na straganach pod cmentarzami, by zobaczyć, że obok tradycyjnych zniczy — których wybór jest bardzo duży — pojawia się mnóstwo lamp solarnych, wyposażonych w miniaturowy panel słoneczny zasilający wbudowane w podstawie akumulatory. Sprzedawcy gwarantują, że taki lampion będzie świecił miesiącami albo nawet dłużej.

–Jest coraz więcej lampionów zasilanych energią słoneczną („solary”), a także wkładów do zniczy zasilanych bateriami. Przyznam szczerze, z bólem serca, że ten segment dosyć mocno się rozwija na niekorzyść tradycyjnego światła pamięci, czyli płomienia. Te lampy z Chin są dużą konkurencją dla nas, polskich firm, dla producentów zniczy i wkładów parafinowych – przyznaje Mateusz Kwietniewski, właściciel kieleckiej firmy Artis, która produkuje i dystrybuuje znicze. – Cała branża zastanawia się poza tym, czy te chińskie produkty nie będą zaśmiecały cmentarzy, ponieważ nie jest to tylko plastik i szkło, które można ponownie przetworzyć, jak jest z klasycznymi zniczami – dodaje nasz rozmówca.

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Znicze po 300 zł za sztukę

W 2026 roku trendom na rynku towarzyszy duże zróżnicowanie cenowe zniczy. Są modele, które kosztują kilka złotych, ale są też takie, za które trzeba zapłacić kilkaset złotych — i one również mają swoich klientów. – Wszystko zależy od zasobności portfela. Jedni nie mają problemu, żeby wydać 200–300 zł za sztukę, natomiast inni bardziej liczą się z kosztami i kupują tańsze warianty po kilka–kilkanaście złotych. W porównaniu do ubiegłego roku ceny nie wzrosły znacząco, choć widać niewielkie podwyżki, na co wpływ miał między innymi wzrost cen paliw – dodaje Kwietniewski.

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