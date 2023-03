W tle zamieszania wokół Jana Pawła II, Lech Wałęsa nagle wyciąga asa z rękawa! To wszystko zmienia?!

Lech Wałęsa wykorzystał wpis Antoniego Macierewicza

Lech Wałęsa złapał wiatr w żagle po emisji reportażu "Franciszkańska 3 Marcina Gutowskiego i wydaniu książki Ekke Overbeeka "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział". Były prezydent wykorzystał wpis na Twitterze... Antoniego Macierewicza. - Nie ma lepszego dowodu na nieskazitelność Jana Pawła II, niż to, że media muszą posługiwać się dokumentami komunistycznych służb, by zaatakować jego dobre imię - napisał były szef MON. Lech Wałęsa, który od kilkudziesięciu lat oskarżany jest - przede wszystkim przez środowiska bliżej lub dalej wspierające PiS - o współpracę SB, takiej okazji nie mógł przepuścić. - Nie ma lepszego dowodu na nieskazitelność Lecha Wałęsy, niż to, że media muszą posługiwać się dokumentami komunistycznych służb, by zaatakować jego dobre imię - tak legendarny przywódca "Solidarności" odpowiedział na wpis Antoniego Macierewicza.

Lech Wałęsa: Kiszczak powiedział, że nie byłem agentem

Były prezydent na tym nie poprzestał. - W tym układzie sądowym w Polsce nie mam szansy wygrać żadnej sądowej sprawy .Mam nadzieję dożyć czasów, gdzie będzie to możliwe, a wszyscy odpowiedzą za te nikczemne, kłamliwe wyroki. Nie przyjmują niepodważalnych dokumentów i zeznań świadków. Bracia Kaczyńscy, po wyrzuceniu ich z pracy w kancelarii prezydenckiej, podjęli zemstę. Kiszczak w walce ze mną wyprodukował kilka różnych dokumentów i porozsyłał to na różne adresy, dlatego nie było to w posiadaniu MSW, a w jego prywatnym domu. Tego nie było wiele. Zadaniem było poderwać zaufanie i utrudnić sterowanie , kierowanie przeze mnie walką, "Solidarnością". Ale i ten znienawidzony Kiszczak zachował się bardziej porządnie od Braci Kaczyńskich. Oni pozbierali to i dopasowali resztę z całej dokumentacji IPN, i z tego powstały teczki Kiszczaka. Przyjęto na stałe do pracy w IPN moich wrogów jak Andrzej Gwiazda czy Wyszkowski z niewykonanym wyrokiem sądowym właśnie w tej sprawie - grzmi Lech Wałęsa. - Kiszczak natomiast po moim zwycięstwie nagrał bez mojej wiedzy taśmę TV gdzie powiedział prawdę, że nie byłem agentem. Za późno ta taśma dotarło do mnie. Po tej taśmie i wyjaśnieniu paru szczegółów byśmy się pojednali - walka ma swoje prawa. Trzeba potrafić walczyć i pokój budować. Hipokryzja tej władzy - są "teczki dobre i teczki złe "- w zależności od tego jakie, ta władza wyznacza sobie cele i zadania! - dodaje były prezydent.

W naszej galerii zobaczysz niesamowite wspólne zdjęcia Lecha Wałęsy z małżonką Danutą

Kto jest bohaterem? Lech Wałęsa czy Jan Paweł II? A może obaj? Albo żaden z nich? Zagłosuj w naszej sondzie poniżej

Sonda Lech Wałęsa i Jan Paweł II. Kto jest bohaterem? Obaj Lech Wałęsa Jan Paweł II Nikt