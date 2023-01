Lech Wałęsa na pogrzebie siostry

Lech Wałęsa pożegnał swoją siostrę stryjeczną. Na Facebooku zakomunikował, że jest w drodze na pogrzeb siostry. Ale doprecyzował, że chodzi o siostrę cioteczną. "Jej ojciec i mój to rodzeni bracia" - napisał. I w samym komunikacie w dzisiejszych czasach nie byłoby nic dziwnego. Internautów komentujących ten wpis oburzyło to, że Lech Wałęsa wrzucił do tego posta zdjęcia ze stacji benzynowej, na których to pozuje z przygodnie napotkanymi osobami. "Panie Prezydencie to jest Lansowanie swojej Osoby zero powagi sytuacji w drodze na Pogrzeb Siostry... Wstyd" - napisała jedna z komentatorek. Oczywiście nie zabrakło i wielu kondolencji.

Lech Wałęsa zamieścił także zdjęcie z samego pogrzebu swojej kuzynki, który to odbył się we Włocławku. Msza żałobna została uroczyście odprawiona w kościele Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.

Lech Wałęsa - polski polityk i działacz związkowy, dysydent. Przywódca i bohater opozycji demokratycznej w okresie PRL, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność”. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995.

