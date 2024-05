Lech Wałęsa nie wytrzymał i wprost wyznał, co sądzi o Tusku! Mocne słowa. Nazwał go słowem na "w"

Lech Wałęsa postanowił odnieść się do najnowszych wydarzeń dotyczących polskiej polityki. Wszystko w kontekście ostatniego protestu rolników w Warszawie, który odbył się w miniony piątek. Wałęsa zauważył, że w historii są różne okresy, czasy mądrej budowy i zdecydowanej walki. Jak przyznał często na przestrzeni lat błędnie mylono te okresy. I tu Wałęsa przeszedł do konkretnych przykładów wspominając obecnego premiera Donalda Tuska: - Tak ciężko było odzyskać możliwość wolnego budowania. Dziś tak jak i w historii dajemy się podpuszczać wrogom Ojczyzny. Przez 8 lat PIS niszczył szansę mądrego wykorzystania czasu , który na dany. Szczęśliwie udało się Panu Tuskowi poprowadzić do odzyskania tej szansy. Los dał nam wybitnego polityka na odzyskanie i wykorzystanie tej wielkiej dziejowej szansy w osobie Donalda Tuska.

Zdaniem Wałęsy premier jest idealną osobą na tym stanowisku, i trzeba go wspierać: - Wspaniale mądrze zdecydowanie prowadzi Ojczyznę by wykorzystać sprzyjające możliwości. Nie wolno mu przeszkadza należy mu zaufać. Popierając całą jego drużynę i propozycję tak programową jak i kadrową.

Oczywiście były prezydent w swoim wpisie nawiązał także do PiS, ja napisał, wystawia on w zbliżających się wyborach do PE wrogów Unii Europejskiej. Co innego jego zdaniem KO, która stawia na patriotów: - PO wystawia znanych ale przyjaciół i patriotów którzy podczyścili Polskę po PIS i muszą teraz obronić Unię przed Zdrajcami PIS. To nie ucieczka, to nie pieniądze, to mądre działanie patriotyczne służebne dla Ojczyzny w przeciwieństwie do zdradzieckiego DZIAŁANIA PIS! - zakończył swój wpis na Facebooku Lech Wałęsa.

NIŻEJ ZDJĘCIA LECHA WAŁĘSY W MIAMI

