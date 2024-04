Lech Wałęsa ma radę dla Donalda Tuska. Bez tego może być źle!

Donald Tusk w trakcie kampanii wyborczej do wyborów samorządowych mógł liczyć na wsparcie wielu znanych i lubianych postaci, jak Jurek Owsiak czy Lech Wałęsa. Ten drugi może pochwalić się ogromnym doświadczeniem w polityce. Co zatem radzi premierowi przed kolejnymi wyborami, tym razem do Parlamentu Europejskiego? Warto przypomnieć, że wielu komentatorów określiła KO jako wielkiego przegranego w wyborach samorządowych.

- Wszelkimi siłami budować solidarność na wzór mojej Solidarności. Wszyscy razem - radził Lech Wałęsa w rozmowie z "Faktem".

Polski noblista po raz kolejny podkreślił, że kluczowa jest zgoda między koalicjantami, do której ci powinni dążyć za wszelką cenę.

- Będą przegrywać, jeśli będą się kłócić. Jeśli nie pójdą razem, to przegrają - stwierdził były prezydent.

Tu wskazał na rolę dla Donalda Tuska. To właśnie on powinien się starać, by panowała zgoda wśród sejmowej większości i łagodzić wszelkie spory.

— Nie ma wyboru. Trzeba wszystko zrobić, aby doprowadzić do jedności. Wszystkie siły, które zwyciężyły w parlamencie, mają być razem - zaznaczył Lech Wałęsa.

Jeśli chodzi o zgodę między koalicjantami, kluczowe mogą okazać się głosowania w sprawie aborcji w Sejmie, zaplanowane na 12 kwietnia. W końcu nie jest tajemnicą, ze Lewica chce legalizacji aborcji do 12. tygodnia, a Polska 2050 chce referendum w tej sprawi, a to tylko najbardziej jaskrawa różnica dzieląca ugrupowania.

