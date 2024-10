Lech Wałęsa dobitnie podsumował Jarosława Kaczyńskiego! Przesada?

Lech Wałęsa nie ukrywa swojego negatywnego nastawienia do obecnej opozycji. W końcu był częstym gościem wydarzeń pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska, podczas których jawnie go wspierał, a nawet zachęcał do głosowania na KO. W najnowszym wywiadzie z TVP z kolei postanowił powiedzieć, co myśli o Jarosławie Kaczyńskim.

Lech Wałęsa o Jarosławie Kaczyńskim

Były prezydent w rozmowie z Justyną Dobrosz-Oracz wyznał, jaką przyszłość wieszczy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak się okazuje, nie spodziewa się niczego dobrego, a wręcz przeciwnie.

- Ja mu dawno przewidziałem, jaki będzie jego koniec. Nie chciałbym być na jego miejscu, wiem, że musi być rozliczony. To, co proponuje i jak rozwiązuje sprawy, musi się źle dla niego skończyć. [...] Marnie skończy. A jak marnie, to zobaczymy - stwierdził.

Lech Wałęsa ocenił, że prezes PiS pełni rolę teoretyka, który swoimi decyzjami eliminuje przeszkody, ale nie zawsze dzieje się to w sposób przemyślany. Według niego taki sposób postępowania może prowadzić do chaosu i zastępowania usuwanych osób przez "złodziei i łobuzów".

- Nauczył się, naczytał się, inteligentny... tylko że tacy ludzie wyciągają proste wnioski: eliminować wszystko, co przeszkadza z myślą, że jak to usunę, to będę dobrze służył - mówił polski noblista.

Lech Wałęsa o Donaldzie Tusku

W rozmowie z TVP Lech Wałęsa wypowiedział się także na temat premiera Donalda Tuska, prezentując zupełnie inny pogląd niż w przypadku Jarosława Kaczyńskiego. Pochwalił polityka, mówiąc o szczęściu dla Polski.

- Mamy szczęście, że mamy Tuska, że mamy takiego ministra sprawiedliwości. Polska ma szczęście, że w momentach trudnych mamy dobrych ludzi - powiedział.

Były prezydent wypowiedział się na temat przywracania praworządności w Polsce. Jego zdaniem Donald Tusk i minister sprawiedliwości Adam Bodnar starają się działać w granicach wyznaczonych przez prawo, jednak cały czas na ich drodze pojawiają się przeszkody. Uznał, że sytuacja prawna utrudnia wprowadzenie zmian oczekiwanych przez Polaków. - Kaczyński w swojej inteligencji pozakładał miny, zapory, żeby nie można było nic mądrego zrobić - podsumował.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Lech Wałęsa:

Quiz. Który prezydent to powiedział? Pierwsze pytanie to łatwizna! Poradzisz sobie z resztą? Pytanie 1 z 12 Który prezydent to powiedział?: "Ja panu mogę nogę podać" Bronisław Komorowski Lech Wałęsa Aleksander Kwaśniewski Dalej