Express Biedrzyckiej

Lachowski wprost: Jeśli Ukraińcy się poddadzą, to czeka ich drugą Bucza

Mateusz Lachowski, znany dziennikarz i korespondent wojenny, który od początku wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku od początku śledzi to, co się tam dzieje. Na własne oczy widział grozę wojny. W rozmowie z Kamilą Biedrzycką przyznał, że jeśli Ukraińcy się poddadzą, to czeka ich drugą Bucza.