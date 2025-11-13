Kwiatkowski: Jeśli Nawrocki chce być liderem opozycji, niech się zrzeknie urzędu prezydenta

Gościem Kamili Biedrzyckiej w "Expressie Biedrzyckiej" był senator KO Krzysztof Kwiatkowski, były Minister Sprawiedliwości i były Prezes NIK. Kwiatkowski ostro ocenił działania prezydenta Nawrockiego, jak mówił: - Jeżeli Karol Nawrocki chce być liderem opozycji to niech złoży urząd prezydenta. I niech na jakimś kongresie Prawa i Sprawiedliwości rzuci rękawice Jarosławowi Kaczyńskiemu i wtedy będzie liderem opozycji Dzisiaj jest głową państwa - podkreślił polityk.