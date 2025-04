Kwaśniewski zdradził, czego obecnie potrzeba, by "udobruchać Trumpa". Grubo!

Zaskakujące, co jedna z posłanek PiS miała zrobić po cichu. Chodzi o Romana Giertycha

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat Donalda Trumpa i sposobów prowadzenia z nim dialogu. Jego zdaniem, światowi przywódcy znaleźli się w trudnej sytuacji, próbując nawiązać nić porozumienia z nieprzewidywalnym prezydentem USA. Kwaśniewski podkreślił, że nie można ignorować Trumpa, ponieważ Stany Zjednoczone pozostają kluczowym sojusznikiem i najpotężniejszym militarnie państwem na świecie. Jednocześnie, podejmowane przez niego decyzje są często trudne do zaakceptowania dla partnerów międzynarodowych. Co zatem może skłonić Donalda Trumpa do bardziej przychylnego nastawienia?

Były prezydent wspomniał o "stałym punkcie" spotkań z prezydentem USA, "który go śmieszy" i z którego by zrezygnował. - Każdy gość chce Trumpa udobruchać czy przychylnie nastawić. Więc każdy przyjeżdża z prezentem - przekazał, wymieniając, że premier Wielkiej Brytanii przyjechał z zaproszeniem od króla, a Andrzej Duda "w krótkiej rozmowie zaproponował jeszcze raz Fort Trump. Jednak, jak ocenił były prezydent, te metody przestają działać. - Ale wkrótce wszyscy zrozumieją, że te gadżety już na Trumpa nie działają, bo on myśli o większych - ocenił.

Kwaśniewski uważa, że prezydent USA jest obecnie na etapie, w którym bardziej ceniłby sobie coś znacznie bardziej wartościowego. Jak ocenił:

- Jest na tym etapie, że czymś, co by go ucieszyło, byłaby obietnica, że dostanie pokojowego Nobla albo Grenlandię

