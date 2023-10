Kwaśniewski zapytany o to, czy wojsko zostanie wyprowadzone na ulice. Odpowiedział!

Były prezydent o Polsce po wyborach

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w trakcie rozmowy na antenie RMF Fm został poproszony o opinię na temat wczorajszych wyborów parlamentarnych. Zdaniem byłego prezydenta przekazanie władzy: - Nie będzie ani płynne, ale też nie sądzę, żeby doszło do konfrontacji ulicznej, chyba, że zostanie sztucznie wywołana - przyznał polityk. Kwaśniewski wprost został zapytany też o to, czy w takim razie widzi możliwość taką, że wojsko wyjdzie na ulice: - Myślę, że nawet Jarosław Kaczyński, który swym obozem rządzi twardą ręką, nie ma takiej mocy, żeby użyć wojska do rozprawienia się z jakąś demonstracją, nie wiadomo jak by się zachowało wojsko, ludzie są różni.

Aleksander Kwaśniewski stawia sprawę jasno. Oto jego rada dla Andrzeja Dudy

Jako były prezydent polityk odpowiedział też na pytanie o to, jak jego zdaniem zareaguje teraz Andrzej Duda, jeśli chodzi o powołanie nowego premiera, a co za tym idzie powstania nowego rządu, który jak wiemy, może być rządem opozycyjnym. - Prezydent Andrzej Duda jest dziś osobą decydującą, to od niego zależy kiedy zwołane zostanie posiedzenie nowego Sejmu i desygnowanie premiera 30 dni, które prezydent ma na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, powinien wykorzystać na konsultacje, tak bym mu radził, gdyby prosił mnie o radę - przyznał Kwaśniewski. I jak przewiduje nowy rząd powstanie najpóźniej pod koniec grudnia.