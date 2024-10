Kwaśniewski ostrzega Koalicję Obywatelską. "Zgłaszam poważny alert"

Śmierć Leszka Moczulskiego. Tak pożegnano go w Sejmie. Poruszające chwile

Wybory prezydenckie w Polsce zbliżają się wielkimi krokami. Wiele wskazuje na to, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta będzie ktoś z dwójki: Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski. Zdaniem byłego prezydenta, nazwisko kandydata powinniśmy poznać już dawno. Aleksander Kwaśniewski, który w czwartkowy wieczór, 10 października, był gościem w programie "Kropka nad i", wysłał bardzo ważną przestrogę dla partii Donalda Tuska. - Zgłaszam taki poważny alert, że już najwyższa pora, żeby kandydaci demokratycznej większości byli, a szczególnie Koalicji Obywatelskiej, bo on będzie w drugiej turze. Trzeba się zdecydować i ten człowiek musi zrobić pełnokrwistą kampanię, objeżdżając całą Polskę, większość powiatów. Musi się pokazać, musi się przedstawić - podkreślił były prezydent. Jak przyznał, obaj kandydaci mają mnóstwo pracy do wykonania, jeśli chcieliby piastować najważniejszy urząd w państwie.

Kwaśniewski o Trzaskowskim i Sikorskim

- Jeżeli mówimy o dwóch kandydatach, o których się słyszy, czyli o Radosławie Sikorskim i Rafale Trzaskowskim, to obaj panowie mają wszelkie kwalifikacje. Uważam, że mogą być bardzo dobrymi prezydentami, ale ich siła jest przede wszystkim w polityce międzynarodowo-warszawskiej. Oni się publiczności ogólnopolskiej, tej małomiasteczkowej i wiejskiej, muszą przedstawić - ocenił były prezydent.

Wybory prezydenckie 2025 odbędą się w maju. Andrzej Duda, który jest prezydentem od 2015 roku, nie będzie mógł się ubiegać o to stanowisko po raz trzeci. Według najnowszych doniesień, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości ma być Karol Nawrocki, prezes IPN.

